La Selección de El Salvador y las autoridades de la Federación Salvadoreña de Fútbol fueron muy criticadas en los últimos días. Esto se debe a un encuentro amistoso que organizaron contra un equipo de la cuarta categoría de Estados Unidos.

El próximo 28 de abril en Texas, la Selecta enfrentará a The Dreams FC, un equipo semiprofesional. Yamil Bukele, como presidente de la Fesfut, explicó que la idea de este partido es foguear a futbolistas del torneo local y así fortalecer una base del seleccionado.

ver también The Dreams FC: El cuestionado rival de la Selección de El Salvador en un partido amistoso

Después de haber anunciado esta noticia que generó una gran polémica en El Salvador, el presidente de la Federación acaba de confirmar otro partido amistoso para la fecha FIFA del mes de junio contra un seleccionado que jugará la Copa del Mundo 2026.

El Salvador jugará un amistoso contra Marruecos en Estados Unidos

La Selecta estará enfrentando a su par de Marruecos el próximo 3 de junio desde las 07:30 PM hora local y 5:30 PM en El Salvador. Éste partido se llevará a cabo en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland.

“Es, en definitiva, un compromiso de alto nivel que suma a nuestro proceso“, comunicó Yamil Bukele a través de sus redes sociales sobre este nuevo amistoso, el cual será una prueba de medida muy importante para los dirigidos por Bolillo Gómez.

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Cabe recordar que la Selección de Marruecos fue semifinalista en Qatar 2022 y aparece como uno de los combinados que puede volver a sorprender en esta Copa del Mundo.

En resumen

Yamil Bukele confirmó un amistoso entre El Salvador y Marruecos para el 3 de junio .

confirmó un amistoso entre y para el . El encuentro internacional se disputará en el Northwest Stadium ubicado en Landover, Maryland .

ubicado en . La selección dirigida por Bolillo Gómez enfrentará a The Dreams FC el 28 de abril.