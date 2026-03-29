Dirigido a FAS y Firpo: Ernesto Corti indignó a Alianza con lo que dijo tras el doloroso empate con Platense

Alianza atraviesa un momento en el que no termina de ganarse la confianza de su afición, tanto por su nivel de juego como por los resultados recientes. En su última presentación, el conjunto dirigido por Ernesto Corti igualó 3-3 en casa frente a Platense Municipal, en un partido en el que dejó escapar puntos valiosos ante su propia gente.

En medio de ese panorama, las declaraciones de Ernesto Corti tras el amargo empate provocaron molestia en el entorno del club. El resultado dejó a Alianza en la tercera posición del Torneo Clausura, todavía por detrás de FAS y Firpo, lo que aumentó el descontento entre los seguidores albos.

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¿Cuál fue el mensaje de Ernesto Corti que indignó a Alianza?

Las palabras de Ernesto Corti cayeron mal en buena parte de la afición de Alianza porque, pese a que aseguró con firmeza que el equipo saldrá campeón, el presente del cuadro albo no respalda ese discurso ni en funcionamiento ni en resultados además de estar por debajo en la tabla contra FAS y Firpo.

“Salir campeones, ese es el objetivo. Vamos a levantar la copa, no tengo ninguna duda. Nosotros obvio que entrenamos, pero si un jugador no entiende el juego, es difícil”, comentó Ernesto Corti

“Pero tenemos que reaccionar, es tan solo el segundo partido que empatamos, los otros los ganábamos o perdíamos. Hay que darle para adelante, será complicado porque tengo jugadores con problemas físicos“, aseveró.

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“Lo vuelto a repetir, vamos a salir campeones, quédense tranquilos. Aunque para nadie seamos candidatos, tranquilos, que nos vemos en la final“, sentenció Ernesto Corti en la rueda de prensa post partido ante Platense Municipal.

A Alianza se le escapó el triunfo ante Platense por un error sobre el final de Cristopher Rauda quien se complicó en la salida con los pies a los 83 del complemento. Ahora deberán poner todos los focos en la próxima jornada cuando les toque visitar a Isidro Metapán.

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Datos claves

Ernesto Corti aseguró que Alianza saldrá campeón , un mensaje que cayó mal en la afición por el momento que vive el equipo.

, un mensaje que cayó mal en la afición por el momento que vive el equipo. Alianza no convence ni en juego ni en resultados y viene de dejar escapar puntos en el empate 3-3 ante Platense .

y viene de dejar escapar puntos en el . El triunfo se le fue al cuadro albo por un error de Cristopher Rauda al minuto 83, y ahora el equipo ya piensa en su visita a Isidro Metapán.