“Volverse a reencontrar”: Mayer Gil no se olvida de David Dóniga luego de confirmarse su regreso a la Selección de El Salvador

El extremo salvadoreño Mayer Gil vive un momento especial en su carrera tras concretar su esperado regreso a la Selección de El Salvador, luego de casi dos años de ausencia en el combinado nacional.

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El futbolista recibió el llamado del técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez y ya se encuentra concentrado con el grupo en República Dominicana, donde la azul y blanco disputará los amistosos de la CONCACAF Series.

“(Estoy) muy bien, gracias a Dios, acá ya con el grupo. Agradecido con Dios por esta nueva oportunidad después de casi dos años sin estar acá. Siempre agradecido con Dios y muy feliz de poder venir a ayudar y hacer las cosas bien con la selección”, expresó el jugador en declaraciones compartidas por la FESFUT.

El último partido de Mayer Gil con la selección mayor fue el 26 de marzo de 2024, en un amistoso ante Honduras que terminó 1-1, antes de ser marginado junto a sus hermanos por el entonces técnico David Dóniga, en una decisión que marcó su alejamiento del equipo.

Un reencuentro especial para Mayer Gil

Uno de los aspectos más emotivos de su regreso es la posibilidad de volver a compartir concentración con sus hermanos Brayan y Cristian Gil, algo que no sucedía desde la Copa Oro 2023.

“Es muy bonito porque la última vez que estuvimos los tres juntos, si no me equivoco, fue en la Copa Oro. Entonces es muy bonito volverse a reencontrar con sus hermanos y en la selección. En realidad llevo un día, llegué ayer y claro, las sensaciones son venir a aportar al grupo buenas energías tanto en el campo como afuera y hacer las cosas muy bien y tratar de ganar estos dos amistosos”, añadió.

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Actualmente, el extremo milita en el Deportivo Pasto de la Primera A de Colombia, y este regreso representa una nueva oportunidad para consolidarse en La Selecta, aportar su talento y recuperar un lugar dentro del proyecto nacional.