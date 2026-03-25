El Bolillo Gómez recibe la noticia que tanto esperaba de El Salvador previo a enfrentar a República Dominicana

La Selección de El Salvador ya tiene su plantel prácticamente completo de cara al duelo de este viernes ante República Dominicana, en el arranque de la Fecha FIFA de marzo, un compromiso clave para iniciar una nueva etapa.

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Las incorporaciones de Nathan Ordaz, Gabriel Arnold y el experimentado “Super Mario” han terminado de conformar el grupo, dejando a La Selecta lista para encarar este nuevo desafío internacional.

Bajo la dirección del técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez, el equipo ha enfocado sus últimos entrenamientos en afinar detalles tácticos y fortalecer su funcionamiento colectivo, buscando una mejor versión en el campo.

El combinado salvadoreño regresa a la actividad tras una Eliminatoria Mundialista complicada, en la que quedó lejos de alcanzar la Copa del Mundo 2026, un golpe que aún resuena en el entorno del fútbol nacional.

Un nuevo comienzo para El Salvador

Ahora, el objetivo es claro: iniciar con buen pie este nuevo proceso y dejar una mejor impresión tanto en resultados como en rendimiento, en una etapa donde se busca reconstruir la confianza.

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El primer reto será este viernes a las 18:00 horas frente a República Dominicana, mientras que el siguiente compromiso llegará el domingo 29 de marzo ante Martinica, dos partidos que marcarán el rumbo inmediato de La Selecta.

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