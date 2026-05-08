“No soportaron la presión”: Ernesto Corti señala a los jugadores de Alianza luego de su sorpresiva renuncia

Corti no se guardó nada al dar los motivos de su salida de Alianza

El fútbol salvadoreño vive un nuevo sacudón tras confirmarse la salida de Ernesto “Carucha” Corti como entrenador de Alianza FC, poniendo fin de manera abrupta a un ciclo que incluyó finales, un título y participación en torneos internacionales. La noticia tomó por sorpresa al entorno albo, considerando que el equipo aún compite en el Clausura 2026.

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El técnico argentino se despidió del plantel de forma inmediata, cerrando una etapa en la que dirigió 81 partidos oficiales, con un saldo de 45 victorias, 16 empates y 20 derrotas, alcanzando una efectividad del 62.14 %. Su paso quedará marcado por el título conseguido en el Clausura 2025 de El Salvador.

La salida de Corti llega en un momento crítico, ya que Alianza se encuentra disputando los cuartos de final, donde deberá remontar un 2-1 en contra frente a Águila, en un escenario que ahora suma incertidumbre desde el banquillo.

Corti explica su renuncia: “Se rompió la armonía”

El propio entrenador explicó las razones de su decisión en conferencia de prensa desde el Estadio Cuscatlán, dejando claro que el principal motivo fue el deterioro en la relación con el grupo: “Me confirmaron algo que yo estaba viendo, que era la ruptura de la armonía que había entre los jugadores y mi persona”.

Corti también reveló que una reunión con el plantel fue determinante para tomar la decisión: “Como no estoy en postura de perjudicar a la institución y quiero que Alianza pueda levantar la copa número 20, decidimos de común acuerdo terminar el vínculo”, priorizando el bienestar del equipo.

Además, el estratega apuntó a la presión como un factor clave en el desgaste interno: “Los jugadores no soportaron la presión que yo ejercía para cumplir este objetivo”, reconociendo que su exigencia pudo haber influido en el ambiente del vestuario.

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Tras su salida, el equipo quedará bajo el mando interino de Marcos “El Clavo” Portillo, quien tendrá la responsabilidad de encarar un partido decisivo. Alianza buscará revertir la serie y mantenerse en la pelea, mientras intenta recomponer el rumbo en medio de un cambio inesperado.