Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

FIFA ya lo aprobó: Bukele confirma la decisión que impacta de llenó en El Salvador y Bolillo Gómez lo celebra

FIFA toma una importante determinación para con El Salvador, anunciada por Yamil Bukele.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Yamil Bukele confirma importante noticia FIFA para El Salvador.
© RRSSYamil Bukele confirma importante noticia FIFA para El Salvador.

El Salvador iniciará una nueva temporada con la necesidad imperiosa de cambiar de aires. Después del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, es necesario mover el foco hacia otros horizontes. Con los cambios necesarios, apuntarán alto.

Las autoridades de la FESFUT ratificaron a Hernán Darío Gómez en el puesto de entrenador para comenzar el camino al 2030. Su rendimiento será evaluado de forma constante, tal como lo detalló Yamil Bukele al asumir su presidencia.

En su más reciente conferencia de prensa, fue el propio Bukele quien explicó los pasos a seguir para La Selecta. Habrá microciclos, amistosos y un nuevo fondo de 4.6 millones de dólares enteramente destinado a proyectos para dar crecimiento.

La FIFA interviene: Fesfut toma una decisión que impacta de lleno en El Salvador

ver también

La FIFA interviene: Fesfut toma una decisión que impacta de lleno en El Salvador

El Salvador celebra la confirmación de Bukele: fondos millonarios para La Selecta

“Empezando la última semana de enero comienzan los microciclos de la Selección Mayor. El profesor Hernán Darío Gómez regresará el día viernes al país. Le estoy dando la continuidad, pero también saben que dije que los entrenadores serán evaluados anualmente. Ningún técnico tiene contrato a más de un año”, dijo.

“Entiendo que habrá bajas en la Selección Nacional. Habrá cambios en la Selección Nacional y comenzaremos a trabajar con los microciclos. Por toda la carga y por el comienzo de la Copa Presidente, el único mes en el que no habrá microciclo es en febrero. Desde ahí, todos los meses hasta mayo, hay microciclos”, explicó.

Tweet placeholder
Publicidad

“Ya se está conversando sobre las actividades en fecha FIFA. Hemos recibido varias ofertas de algunos países para jugar, pero nosotros queremos tomar la decisión en base a la propia planificación. Se pudieron activar todos los fondos congelados por la FIFA. Hay 4.6 millones de dólares para invertir en proyectos”, sentenció.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Bolillo Gómez recibe la mejor noticia sobre el regreso de Alex Roldán a El Salvador: "Vamos a conversar"
El Salvador

Bolillo Gómez recibe la mejor noticia sobre el regreso de Alex Roldán a El Salvador: "Vamos a conversar"

Joya de La Selecta da el salto y se suma a la MLS
El Salvador

Joya de La Selecta da el salto y se suma a la MLS

Tiene 17 años, maravilló a Bolillo Gómez y ahora confirman su salida a un equipo protagonista en Europa
El Salvador

Tiene 17 años, maravilló a Bolillo Gómez y ahora confirman su salida a un equipo protagonista en Europa

Fedefútbol confirma la noticia más esperada en Costa Rica
Costa Rica

Fedefútbol confirma la noticia más esperada en Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo