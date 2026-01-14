FIFA ya lo aprobó: Bukele confirma la decisión que impacta de llenó en El Salvador y Bolillo Gómez lo celebra

El Salvador iniciará una nueva temporada con la necesidad imperiosa de cambiar de aires. Después del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, es necesario mover el foco hacia otros horizontes. Con los cambios necesarios, apuntarán alto.

Las autoridades de la FESFUT ratificaron a Hernán Darío Gómez en el puesto de entrenador para comenzar el camino al 2030. Su rendimiento será evaluado de forma constante, tal como lo detalló Yamil Bukele al asumir su presidencia.

En su más reciente conferencia de prensa, fue el propio Bukele quien explicó los pasos a seguir para La Selecta. Habrá microciclos, amistosos y un nuevo fondo de 4.6 millones de dólares enteramente destinado a proyectos para dar crecimiento.

El Salvador celebra la confirmación de Bukele: fondos millonarios para La Selecta

“Empezando la última semana de enero comienzan los microciclos de la Selección Mayor. El profesor Hernán Darío Gómez regresará el día viernes al país. Le estoy dando la continuidad, pero también saben que dije que los entrenadores serán evaluados anualmente. Ningún técnico tiene contrato a más de un año”, dijo.

“Entiendo que habrá bajas en la Selección Nacional. Habrá cambios en la Selección Nacional y comenzaremos a trabajar con los microciclos. Por toda la carga y por el comienzo de la Copa Presidente, el único mes en el que no habrá microciclo es en febrero. Desde ahí, todos los meses hasta mayo, hay microciclos”, explicó.

“Ya se está conversando sobre las actividades en fecha FIFA. Hemos recibido varias ofertas de algunos países para jugar, pero nosotros queremos tomar la decisión en base a la propia planificación. Se pudieron activar todos los fondos congelados por la FIFA. Hay 4.6 millones de dólares para invertir en proyectos”, sentenció.