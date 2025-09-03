Sorprendió hasta a El Salvador: Bolillo Gómez necesitó apenas 3 palabras para calentar el partido contra Guatemala

La Selección de El Salvador se reporta lista para enfrentar mañana a Guatemala por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, en el que Hernán El Bolillo Gómez sabe que su equipo no es favorito, pero a pesar de eso deja claro que sus jugadores pelearán por revertir dicha situación.

El Bolillo también admitió que los chapines tienen más tiempo de trabajo al mando de Luis Fernando Tena, pero que ya dentro del campo eso ya no vale y que todo se verá cuando se de el pitazo inicial en el reducto de la zona 6 capitalina del país chapín.

El Bolillo calienta el Guatemala vs El Salvador

“He dicho cosas que son la estadística. Ahora en el fútbol se habla mucho de eso. Guatemala tiene tres años trabajando. Nosotros tenemos seis meses de trabajo. Pero ya mañana eso no cuenta, no cuentan, ni los tres años, ni los veintipico o treinta partidos o los seis meses”, comenzó diciendo el entrenador de La Selecta.

Bolillo Gómez también se mostró respetuoso con la azul y blanco, tanto en lo deportivo como en país: “Estoy contento de volver a Guatemala. Uno va mirando más los partidos que gritando cuando está mayorcito. Los nervios y el susto siguen igual, siento nervios por el compromiso, he aprendido muchas cosas que les quiero transmitir a los muchachos”.

“Es una cancha buena, de las mejores que yo he visto. Hay que superar eso, si queremos ir al mundial tenemos que superar todo. No hay misterios, nosotros sabemos cómo juega Guatemala y ellos nos conocen a nosotros. Me gusta que el estadio estará lleno”, agregó sobre jugar en césped sintético.

Por último, Gómez también dejó claro que El Salvador intentará dar la sorpresa: “Si la gente dice que somos la Cenicienta, pues que lo digan. Nosotros tenemos que demostrar que somos un monstruo”.