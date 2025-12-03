Comienza la limpieza: FAS anuncia baja que podría traer cambios drásticos para el Clausura 2026

El Club Deportivo FAS anunció este miércoles la salida de David Caneda de su puesto como Director Deportivo, marcando el final de una etapa que tuvo momentos de estabilidad, pero también de fuertes cuestionamientos tras los últimos resultados. La institución santaneca confirmó la determinación a través de sus redes oficiales, acompañando el comunicado con un mensaje de agradecimiento por el tiempo y la dedicación del profesional español.

Caneda, quien arribó a FAS el año pasado, tuvo un rol multifuncional durante su estadía. En el torneo anterior asumió como técnico interino tras la salida del entrenador Agustín Castillo, guiando al equipo hasta las semifinales antes de retornar a su cargo original. Su breve paso como estratega dejó buenas sensaciones, aunque no fue suficiente para consolidarse en el banquillo.

En mayo de este año, el español retomó formalmente sus funciones como Director Deportivo, puesto desde el cual se encargó de la planificación estructural del plantel y del seguimiento deportivo de las categorías mayores. Sin embargo, la reciente eliminación en cuartos de final del Apertura pareció ser el punto de quiebre para la dirigencia, que decidió poner fin a su ciclo.

Hasta el momento, el club no ha dado detalles sobre los motivos de la salida, lo que ha generado distintas interpretaciones entre los aficionados. La poca transparencia en el anuncio ha alimentado la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el proyecto deportivo, especialmente tras una campaña que volvió a dejar dudas en el rendimiento colectivo.

Con la salida de Caneda, FAS enfrenta ahora el desafío de definir quién tomará las riendas de la dirección deportiva, un rol clave en la construcción del plantel que afrontará el próximo torneo. La dirigencia aún no ha ofrecido nombres ni plazos, aunque se espera que el movimiento sea parte de una reestructuración más amplia.

Este anuncio parece ser solo el primero de una serie de cambios en los tigrillos, quienes nuevamente se quedaron con las ganas de competir por el título. El club ya apunta al Clausura 2026, un torneo en el que buscará recomponer su proyecto y retomar el protagonismo que históricamente ha caracterizado al cuadro santaneco.