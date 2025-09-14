Lo celebra el Bolillo Gómez: Fue el último verdugo de Panamá, tuvo un bajón, pero comienza a recuperar su nivel

El volante Enrico Dueñas se convirtió en la gran figura del Alianza FC tras marcar el gol que le dio la victoria a los albos frente al Fuerte San Francisco, en un encuentro disputado este domingo en el estadio Jorge “Mágico” González.

El mediocampista fue el héroe del partido al anotar al minuto 71, luego de una pared con Emerson Mauricio, que terminó con un remate certero imposible para el arquero rival. Dueñas había ingresado de cambio en el inicio del segundo tiempo, en sustitución de Andrés Hernández, y bastaron 25 minutos para marcar la diferencia.

El técnico Ernesto Corti destacó el aporte del joven futbolista en sus declaraciones a Canal 4. “A Dueñas lo pusimos en el amistoso que hicimos en Estados Unidos, jugó los 90 minutos y la verdad cayó bien en el grupo, se entendió rápido con sus compañeros, es un jugador que tiene calidad, tiene jerarquía y en el momento en que lo necesitemos nos va a dar esa calidad y esa jerarquía”, señaló el entrenador albo.

El Bolillo y El Salvador se ilusionan con Enrico Dueñas

El regreso de Enrico Dueñas al protagonismo también genera ilusión en la Selección de El Salvador, dirigida por Hernán Darío “El Bolillo” Gómez. El mediocampista, que tuvo pasos por el fútbol de Países Bajos y España, sufrió una lesión que limitó su rendimiento en el extranjero, pero ahora busca consolidarse en el ámbito local para llegar con ritmo a las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf.

El gol y la actuación de Dueñas son un aliciente no solo para el Alianza, que encuentra en él una variante determinante en el mediocampo, sino también para la afición salvadoreña, que ve cómo uno de sus talentos más prometedores empieza a recuperar la forma y puede convertirse en pieza clave de cara al sueño de United 2026.

Hay que recordar que Enrico Dueñas fue la gran figura de El Salvador en el último partido ante Panamá, por lo que con esto se espera que el exlegionario vuelva a tener una noche mágica en El Cuscatlán ahora en su juego del 10 de octubre.