El Salvador

Hugo Pérez no se guarda nada y dice lo que pocos se animan sobre el regreso de Enrico Dueñas a El Salvador

El entrenador no tuvo empacho alguno a la hora de referirse a quien supo tener entre sus filas.

Por Juan Cruz Russo

Hugo Pérez pone en vilo a El Salvador y dice lo que nadie se anima sobre Enrico Dueñas.
El Salvador entero se revolucionó con el arribo de Enrico Dueñas al fútbol local, en la transacción que dividió las opiniones de propios y ajenos. Muchos ven su llegada como la de un refuerzo top, mientras que otros vaticinan una decepción.

Alianza confirmó su nuevo fichaje estelar. Solamente restaba la firma para que el joven Dueñas pueda sumarse al equipo. Arribó como agente libre, después de un paso por el TOP Oss de Países Bajos. Quiere sumar lo suyo al Torneo Clausura.

Cuando el presidente albo dio el visto bueno, la alegría de toda la afición llegó a las redes sociales. También sonrió Hernán Darío Gómez, quien va a ver de cerca y con continuidad a un futbolista que considera elemental. Un tipo de otro calibre.

Por otro lado, la polémica se levantó con la duda generada en base a las críticas que se le hicieron al nacido en Almere. Su falta de continuidad y su estado físico generan dudas, más aún si se considera la grave lesión padecida en un tobillo.

El Salvador se divide por Enrico Dueñas: Hugo Pérez dice lo que pocos se animan

Enrico Dueñas sumó solo nueve minutos con el TOP Oss neerlandés en lo que va de la temporada. Con la Selección Nacional, solamente pudo presentarse en un amistoso contra Guatemala en el que estuvo activo por los primeros 45 minutos.

El joven de 24 años, nacido en Almere y representante de El Salvador, sufrió una lesión en uno de sus tobillos por la que tuvo que ser operado. Todo el proceso lo mantuvo inactivo desde septiembre del 2024, con una muy larga recuperación.

A eso hizo referencia Hugo Pérez cuando habló del arribo de Dueñas a Alianza, en una sorpresa para el mercado de fichajes. Según SLV503com, el entrenador piensa que es un gran refuerzo, siempre y cuando esté bien desde lo físico.

