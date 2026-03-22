“Tenía miedo”: Darwin Cerén cuenta el calvario que vivió en una de sus experiencia en el extranjero

El experimentado mediocampista salvadoreño Darwin Cerén abrió su corazón en el podcast de El Gráfico, donde reveló uno de los episodios más duros y desconocidos de su carrera: su fallido intento por fichar con el Balikesirpor de Turquía, una experiencia que él mismo calificó como “catastrófica”.

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Corría el año 2013, cuando Cerén estaba a punto de dar el salto al fútbol profesional tras formarse en Estados Unidos. La oportunidad de jugar en la Segunda División de Turquía parecía el inicio de un sueño, pero terminó convirtiéndose en una vivencia llena de incertidumbre y frustración.

“Por eso es que mi mamá tenía miedo, me dijo que no te vayan a engañar que te vayas un mes y te dejen perdido, pero terminé valiendo en Turquía porque el representante de allá solo hablaba portugués y apenas nos entendíamos”, relató el futbolista, evidenciando las dificultades desde su llegada.

La situación se tornó aún más complicada con el paso de los días, ya que nunca se concretó un contrato formal. “Como no se dio pasé un mes solo entrenando con el equipo, solo jugué un amistoso contra Galatasaray, yo sentí que jugué bien, la comunicación con la familia era distinta por la diferencia de hora, pasé las pruebas físicas y deportivas las pasé, pero no me decían nada de firmar un contrato”, añadió.

Un episodio que marcó su carrera

El golpe emocional fue fuerte para el salvadoreño, quien incluso vivió momentos personales muy difíciles durante ese viaje. “Ese viaje fue muy malo, llevaba maletas, pero se me perdieron, ese es uno de los días que más lloré viajando porque regresé con una bolsa luego de ir con mucha ilusión. Venía y me fue a traer mi papá y mamá, pero yo salí llorando del aeropuerto”, confesó.

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Con el paso del tiempo, Darwin Cerén logró sobreponerse a aquel duro episodio y construir una carrera sólida, convirtiéndose en un referente de la Selección de El Salvador y destacando en clubes como Orlando City, San José Earthquakes y Houston Dynamo. Hoy, su historia refleja que incluso los momentos más difíciles pueden ser el impulso hacia el éxito.

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