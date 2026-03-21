El Salvador es parte del listado: Los hermanos que han jugado para una misma Selección Nacional

El fútbol internacional ha regalado historias memorables donde los hermanos no solo comparten sangre, sino también el orgullo de defender una misma Selección Nacional, algo que en El Salvador repetirán con la reciente convocatoria de los hermanos Gil.

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Brayan, Mayer y Christian Gil han logrado coincidir en convocatorias de La Selecta, un hecho poco común, por lo que en FCA nos hemos tomado el tiempo para repasar algunos casos distintos a nivel mundial.

Los hermanos Palacios en Honduras

En Honduras, la historia reciente también tiene su propio capítulo con los hermanos Wilson, Johnny y Jerry Palacios, quienes coincidieron defendiendo la camiseta catracha. Además su caso es único ya que fueron parte de la nómina que estuvo en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Los hermanos Santis en Guatemala

Actualmente en los chapines también han tenido la oportunidad de tener a Oscar y Diego Santis, siendo el delantero el más destacado y una de sus figuras, mientras el defensor es más discreto. Ambos juegan juntos en Antigua GFC y ya lo hicieron en Comunicaciones.

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Los hermanos De Boer en Países Bajos

Uno de los dúos más emblemáticos lo conformaron Frank y Ronald de Boer con la Selección de Países Bajos. Ambos fueron pilares de la “Naranja Mecánica” en los años 90 y principios de los 2000, además también coincidieron en el FC Barcelona.

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Los hermanos Ayew en Ghana

La Selección de Ghana contó durante años con el talento de André y Jordan Ayew, quienes se consolidaron como referentes ofensivos. Su capacidad para marcar diferencia en momentos clave los convirtió en símbolos de una generación competitiva.

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Los hermanos Hazard en Bélgica

En Bélgica, los hermanos Eden y Thorgan Hazard compartieron protagonismo en una de las mejores etapas de su selección. Su creatividad y desequilibrio fueron determinantes para posicionar al equipo entre los mejores del mundo.

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Los hermanos Dos Santos en México

La Selección de México contó con los hermanos Giovani y Jonathan dos Santos, quienes coincidieron en múltiples torneos internacionales. Su talento técnico y formación en el fútbol europeo aportaron calidad y dinamismo al mediocampo y ataque del Tri.

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Los hermanos Touré en Costa de Marfil

En Costa de Marfil, los hermanos Kolo y Yaya Touré marcaron una época dorada. Su liderazgo y experiencia en el fútbol europeo fueron fundamentales para posicionar a su selección como una de las potencias africanas.

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