FIFA toma decisión que obliga a El Salvador a hacer cambios drásticos en su Selección Nacional

El fútbol femenino vive un momento de transformación histórica tras la nueva regla de la FIFA, una normativa que promete cambiar la estructura de los equipos a nivel mundial y que ya comienza a generar impacto en El Salvador, donde un nombre empieza a tomar fuerza: Debbie Gómez.

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La decisión fue tomada el pasado 19 de marzo de 2026 por el Consejo de la FIFA, marcando un antes y un después en la manera en que se conforman los cuerpos técnicos. A partir de ahora, la inclusión de mujeres deja de ser opcional para convertirse en una obligación reglamentaria dentro del fútbol femenino algo que deberá de tomar en cuenta la FESFUT.

Entre los puntos más destacados de esta nueva normativa está la exigencia de contar con al menos una mujer como entrenadora o asistente, además de la presencia mínima de dos mujeres en el cuerpo técnico, lo que redefine la composición tradicional de los equipos.

La regla también va más allá del banquillo, estableciendo la necesidad de incluir presencia femenina en el área médica y garantizar al menos dos oficiales mujeres en el banquillo, fortaleciendo así el rol de la mujer en todos los niveles de la estructura deportiva.

En este nuevo escenario, el nombre de Debbie Gómez surge con fuerza como una de las principales candidatas para asumir un rol clave dentro de la Selección Femenina de El Salvador, que actualmente se encuentra bajo la dirección de Eric Acuña.

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A la espera de un anuncio oficial por parte de la FESFUT, todo apunta a que los cambios serán inminentes para cumplir con lo establecido por la FIFA. La llegada de Gómez no solo respondería a una exigencia reglamentaria, sino que también representaría una apuesta por el desarrollo, la identidad y el crecimiento del fútbol femenino salvadoreño.