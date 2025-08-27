Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Surinam da noticia que pone en alerta a Panamá y a El Salvador para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf

El equipo caribeño tiene en la mira a los panameños y salvadoreños para el camino mundialista

javier pineda

Por Javier Pineda

Surinam da noticia que pone en alerta a Panamá y a El Salvador para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf
Surinam da noticia que pone en alerta a Panamá y a El Salvador para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf

La Selección de Surinam iniciará oficialmente sus entrenamientos el 1 de septiembre, con miras a un arranque exigente en la fase 3 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El combinado dirigido por Stanley Menzo debutará el 4 de septiembre frente a Panamá y posteriormente visitará a El Salvador el 8 de septiembre en el estadio Cuscatlán, dos compromisos que marcarán el rumbo de sus aspiraciones en este grupo competitivo.

Cambio de planes en El Salvador: Bolillo Gómez da un giro inesperado con una figura de La Selecta para jugar con Guatemala

ver también

Cambio de planes en El Salvador: Bolillo Gómez da un giro inesperado con una figura de La Selecta para jugar con Guatemala

El periodista surinamés Quaraisy Nagessersing confirmó que los medios de su país han puesto especial atención en el duelo contra Panamá, al que catalogan como “uno de los gigantes de la región”. El reto es mayúsculo para Menzo y sus dirigidos, quienes buscan sorprender en un grupo que también comparten con Guatemala.

De acuerdo con la planificación, el estratega Stanley Menzo anunciará la lista definitiva de 23 jugadores este viernes, para luego brindar una conferencia de prensa el 1 de septiembre, donde dará más detalles sobre la convocatoria y la preparación de su equipo. Ese mismo día, el plantel iniciará sus entrenamientos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a sus compromisos eliminatorios.

Publicidad

Cabe destacar que el equipo nacional de Surinam aún no ha podido trabajar en cancha, ya que la mayoría de sus jugadores militan en el extranjero. Esto ha dificultado la preparación previa, pero la expectativa es alta por reunir finalmente a los futbolistas y consolidar un plantel competitivo.

Surinam prepara su convocatoria para enfrentar a Panamá y El Salvador

En la lista preliminar destacan nombres de peso como los delanteros Sheraldo Becker, Gyrano Kerk y Virgil Misidjan, además del mediocampista Jean-Paul Boëtius y defensores con experiencia europea como Anfernee Dijksteel y Shaquille Pinas. Estos futbolistas serán clave para marcar la diferencia frente a selecciones de mayor recorrido en la región.

Publicidad
Ventaja para Panamá: Thomas Christiansen recibe la noticia que necesitaba para poner en jaque a Guatemala camino al Mundial 2026

ver también

Ventaja para Panamá: Thomas Christiansen recibe la noticia que necesitaba para poner en jaque a Guatemala camino al Mundial 2026

Con una mezcla de ilusión y ambición, Surinam buscará dar el golpe en un grupo que promete intensidad y paridad. La doble fecha contra Panamá y El Salvador será la primera gran prueba para un equipo que sueña con hacer historia en el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Panamá sorprende: Azarías Londoño se mete en la órbita del Real Madrid
Panama

Panamá sorprende: Azarías Londoño se mete en la órbita del Real Madrid

"Se marchará": mientras todos en Saprissa lo señalan, confirman la decisión de Gustavo Herrera rumbo a Panamá
Deportivo Saprissa

"Se marchará": mientras todos en Saprissa lo señalan, confirman la decisión de Gustavo Herrera rumbo a Panamá

Guatemala recibe la provocación de Panamá en camino al Mundial 2026
Guatemala

Guatemala recibe la provocación de Panamá en camino al Mundial 2026

Lo buscan en Europa: figura de La Sele recibe la oferta que en Costa Rica no esperaban
Costa Rica

Lo buscan en Europa: figura de La Sele recibe la oferta que en Costa Rica no esperaban

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo