La Inteligencia Artificial predice el resultado de Guatemala y El Salvador por las Eliminatorias al Mundial 2026

La fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 seguirá su curso este jueves con un atractivo encuentro del Grupo A, donde la Selección de Guatemala será local frente a la Selección de El Salvador en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la capital guatemalteca.

Desde Fútbol Centroamérica se decidió consultar a la inteligencia artificial para conocer un pronóstico sobre este duelo, generando aún más expectativa entre los aficionados.

¿Cuál fue la predicción de la Inteligencia Artificial sobre el resultado entre Guatemala y El Salvador por Eliminatorias?

Esta pregunta sobre quién saldrá vencedor de este compromiso ha abierto el debate en la región, ya que tanto Guatemala como El Salvador llegan con la ilusión de dar un paso firme en el camino hacia la Copa del Mundo.

A continuación, la predicción de la inteligencia artificial: “Guatemala parte con una ligera ventaja por la localía y el empuje de su afición en el Cementos Progreso”.

Luis Fernando Tena – DT de Guatemala

“Veo un partido apretado, con pocas ocasiones claras, pero creo que los chapines podrían imponerse 2-1 sobre El Salvador, aprovechando algún error defensivo y el factor anímico de jugar en casa”, finalizó.

Hernán Darío Gómez – Selección de El Salvador

¿Cuándo se juegan Guatemala vs El Salvador por Eliminatorias?

La Selección de Guatemala y la Selección de El Salvador se enfrentarán mañana jueves 04 de septiembre a las 8:00 p.m. desde el Estadio Cementos Progreso, por la Ronda Final del Grupo A rumbo a las Eliminatorias del Mundial 2026

