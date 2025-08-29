Es tendencia:
“Estamos motivados”: Figura de El Salvador lanza contundente advertencia a la Selección de Guatemala

Los salvadoreños muestran confianza a pesar de que los pronósticos están en su contra.

javier pineda

Por Javier Pineda

"Estamos motivados": Figura de El Salvador lanza contundente advertencia a la Selección de Guatemala

La Selección de El Salvador se alista para su debut en la tercera fase de la eliminatoria mundialista rumbo a 2026, donde enfrentará a Guatemala en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. En la previa, el delantero Styven Vásquez se mostró optimista y aseguró que el grupo llega con la motivación y el compromiso necesarios para buscar un triunfo.

Me siento bastante bien, bastante motivado. Es lo que transmite el grupo, el cuerpo técnico y todo un país. Sabemos lo que nos jugamos y queremos empezar con pie derecho”, afirmó Vásquez, destacando la unión que existe en el combinado salvadoreño de cara a un duelo clave.

El reto no es menor, ya que Guatemala suma cinco años sin perder en su estadio, pero para el atacante esto no significa una presión extra: “En la cancha somos once contra once, y nosotros estamos preparados para competir y buscar un buen resultado. Estamos motivados para sacar un buen resultado ante Guatemala”.

En cuanto a su estado personal, el artillero aseguró estar atravesando uno de sus mejores momentos: “Estoy bastante comprometido y agradecido por la oportunidad. Me he preparado para esto, y veo a mis compañeros en gran nivel. Esperamos transmitirlo en la cancha”.

El goleador también aprovechó para pedir el respaldo de la afición: “Queremos contar con el apoyo de ellos, será muy importante. Nos esforzamos día a día para conseguir el resultado que todos deseamos”.

Por último, Vásquez valoró el trabajo del técnico Hernán “Bolillo” Gómez, resaltando su claridad en la preparación: “Ha sido muy claro con nosotros, nos ha dado las herramientas necesarias y esperamos reflejar esa idea táctica en el campo”.

