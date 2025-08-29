“Estamos motivados”: Figura de El Salvador lanza contundente advertencia a la Selección de Guatemala

La Selección de El Salvador se alista para su debut en la tercera fase de la eliminatoria mundialista rumbo a 2026, donde enfrentará a Guatemala en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. En la previa, el delantero Styven Vásquez se mostró optimista y aseguró que el grupo llega con la motivación y el compromiso necesarios para buscar un triunfo.

ver también Los planes del Bolillo Gómez con El Salvador sufren un inconveniente inesperado para la Eliminatoria Mundialista

“Me siento bastante bien, bastante motivado. Es lo que transmite el grupo, el cuerpo técnico y todo un país. Sabemos lo que nos jugamos y queremos empezar con pie derecho”, afirmó Vásquez, destacando la unión que existe en el combinado salvadoreño de cara a un duelo clave.

El reto no es menor, ya que Guatemala suma cinco años sin perder en su estadio, pero para el atacante esto no significa una presión extra: “En la cancha somos once contra once, y nosotros estamos preparados para competir y buscar un buen resultado. Estamos motivados para sacar un buen resultado ante Guatemala”.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a su estado personal, el artillero aseguró estar atravesando uno de sus mejores momentos: “Estoy bastante comprometido y agradecido por la oportunidad. Me he preparado para esto, y veo a mis compañeros en gran nivel. Esperamos transmitirlo en la cancha”.

Publicidad

El goleador también aprovechó para pedir el respaldo de la afición: “Queremos contar con el apoyo de ellos, será muy importante. Nos esforzamos día a día para conseguir el resultado que todos deseamos”.

Publicidad

ver también Surinam da noticia que pone en alerta a Panamá y a El Salvador para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf

Por último, Vásquez valoró el trabajo del técnico Hernán “Bolillo” Gómez, resaltando su claridad en la preparación: “Ha sido muy claro con nosotros, nos ha dado las herramientas necesarias y esperamos reflejar esa idea táctica en el campo”.