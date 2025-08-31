Surinam mete miedo a Panamá y a El Salvador con su convocatoria para la Eliminatoria Mundialista

La Selección de Surinam presentó de manera oficial su convocatoria para los partidos ante Panamá y El Salvador, correspondientes a la tercera fase de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado surinamés apuesta fuerte con una nómina cargada de futbolistas con experiencia internacional, la mayoría militando en ligas europeas.

ver también El Bolillo Gómez ya lo sabe: figura de El Salvador le manda un mensaje claro tras ser marginado de la Eliminatoria Mundialista

En la ofensiva, los nombres que más llaman la atención son los delanteros Sheraldo Becker, actual jugador de la Real Sociedad en España, junto a Gleofilo Vlijter y Richonell Margaret, quienes serán las principales cartas de gol para intentar sorprender en un grupo exigente.

El mediocampo no se queda atrás, con la presencia de figuras de peso como Jean-Paul Boëtius, Justin Lonwijk y Kenneth Paal, jugadores con recorrido en clubes de renombre que buscarán darle equilibrio y creatividad al conjunto dirigido por la federación surinamesa.

Publicidad

Publicidad

La defensa también muestra solidez con la inclusión de hombres experimentados como Anfernee Dijksteel, Shaquille Pinas y Djevencio van der Kust, quienes deberán aportar orden y liderazgo en los duelos frente a rivales de gran nivel como los canaleros y cuscatlecos.

En la portería, la lucha estará entre Jonathan Fonkel, Warner Hahn y Etienne Vaessen, completando una lista que refleja el crecimiento del fútbol surinamés, el cual ha logrado consolidar una base de jugadores formados en el exigente fútbol europeo.

Publicidad

Surinam afrontará dos compromisos vitales: el 4 de septiembre frente a Panamá y el 8 de septiembre contra El Salvador, ambos choques claves para sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El reto es mayúsculo, pero el país sudamericano confía en su talento exportado para dar la sorpresa.

Publicidad

Esta es la convocatoria de Surinam

Porteros: Jonathan Fonkel, Warner Hanh Etienne Vaessen

Defensas: Anfernee Dijksteel, Liam van Gelderen, Myenty Abena, Radinio Balker, Shaquille Pinas, Dion Malone, Djevencio van der Kust y Yannick Leliendal



Publicidad

ver también Concacaf sorprende al dar noticia que cambia los planes de Thomas Christiansen con Panamá en la Eliminatoria Mundialista

Volantes: Kenneth Paal, Dhoraso Klas, Jean-Paul Boëtius, Justin Lonwijk, Renske Adipi y Denzel Jubitana

Delanteros: Sheraldo Becker, Jaden Montor ,Tyrone Conraad, Gleofilo Vlijter,

Richonell Margaret y Jahnilo Rigters

Publicidad