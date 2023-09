Además de destituir a Hugo Pérez de su cargo, la Federación de El Salvador decidió también que Gerson Pérez no continúa al mando del seleccionado sub 20. El hijo del ex DT de la Selecta tampoco había podido tener una buena seguidilla de resultados por lo que no fue tenido en cuenta.

Habló sobre esto en una publicación de sus redes sociales y se mostró molesto: “Al final se necesita ganar para poder seguir y eso se entiende. Quedo agradecido por la oportunidad al reto, los jugadores nunca dejaron de trabajar y sudaban todos los días la camiseta. Mis respetos para cada uno de los que logré trabajar”.

Y agregó sobre los aspectos positivos con los que se quedará, pese a no continuar más en el cargo por falta de victorias: “Me quedo con los momentos más bonitos, fue el reto más difícil de mi vida y estoy 100% seguro que lo di todo”.

Luego, cerró: “Se dejó un estándar de cómo se debe tratar a un jugador salvadoreño profesional no importe la edad y eso suena fácil, pero no lo fue. Si eso es lo único, entonces valió la pena”.

¿Cómo le fue a Gerson Pérez con la Sub 20?

Según informa Transfermartk, de los últimos 15 partidos de El Salvador Sub 20 hubo 7 derrotas, 5 empates y tan solo 3 victorias. Gerson Pérez solo logró obtener el 31% de los puntos, una campaña muy baja.