Sigue la guerra en Águila: Una de las figuras del equipo responde de manera contundente a una de sus leyendas

Águila ha tenido un inicio de temporada con bastantes cuestionamientos, en el que el técnico Daniel Messina ha sido el principal señalado, en especial luego de los últimos tres partidos en el que no logró conseguir la victoria perdiendo terreno a nivel nacional como internacional.

Uno de los que alzó la voz fue el legendario Blas Sosa quien no dudó en arremeter contra el equipo, por lo que ha mostrado dentro del terreno de juego y en especial criticando el estilo de juego del entrenador Messina y también la actitud de unos jugadores.

Darwin Cerén se unió a las respuestas hacía Sosa y ahora lo hizo luego de la victoria contra Hércules por la Copa Centroamericana, asegurando que el exfutbolista y quien también fue su compañero está equivocado, manifestando que no comparte su punto de vista.

Darwin Cerén responde a Blas Sosa

“Siendo honesto, estábamos en competencia miércoles-domingo, miércoles-sábado, entonces es de ser inteligente con la recuperación del equipo. No podes estarle exigiendo tanto a un equipo que está compitiendo cada tres días. Tristemente el jugador se equivoca cuando ya no está en el lugar. Yo siento que uno siempre tiene que ser agradecido con quien te da la oportunidad”, dijo.

Sobre las palabras del exjugador aseguró: “Él (Blas Sosa) a lo mejor se equivoca a mi manera de ver en sus declaraciones. Como grupo siempre hemos trabajado. Es un equipo que siempre ha hecho las cosas bien y ha hecho el esfuerzo. Y, bueno, lamentablemente ahora que está lejos cualquiera puede hablar”.

“Cualquiera habla y dice cosas cuando estás lejos. Tirar la piedra y esconder la mano siempre es fácil. Son declaraciones que no voy a compartir porque no puedo decirte que el equipo no trabaja porque ha dado siempre lo mejor”, finalizó.