“Hay que tener memoria”: Daniel Messina incrementa la polémica en Águila al responder las críticas

El ambiente en el Club Deportivo Águila se calentó luego de las declaraciones del exjugador paraguayo Blas Sosa, quien cuestionó públicamente el trabajo de los entrenamientos bajo la dirección de Daniel Messina. El estratega argentino no tardó en salir al paso, calificando las palabras de Sosa como falsas y carentes de fundamento.

Messina, visiblemente molesto, llamó a la memoria y a la gratitud como valores esenciales, recordándole a Sosa su trayectoria y el lugar que ocupó gracias al equipo migueleño. “Primero hay que ser agradecido, hay que tener memoria, de dónde vino, dónde estuvo y dónde está. Después, no hay que mentir en la vida. Hay que tener códigos y el coraje de que si tienen que hablar algo, lo tienen que hablar en su debido momento”, expresó con contundencia.

Uno de los señalamientos más fuertes de Sosa fue que en Águila se realizaban entrenamientos de “tenis fútbol”, comentario que encendió la polémica. Messina lo negó tajantemente y aseguró que es algo fácilmente verificable: “Es una burda mentira, muy comprobable con el ingreso de los periodistas que, gracias a Dios, vienen a todos los entrenamientos y ven de la forma que se trabaja”.

Daniel Messina se defiende de Blas Sosa

El técnico también sugirió que Sosa pudo haber actuado bajo influencia de terceros para emitir dichas declaraciones. “Creo que lo han mandado a hablar y se ha metido en este lío solo, en este lío que quiere ser protagonista y ya no está en el plantel”, apuntó.

En su réplica, Messina no evitó lanzar un dardo a la situación actual del paraguayo, recordando que milita en un equipo de tercera división en Argentina, sin tener minutos de juego y con su club ubicado en la última posición del torneo.

Para el entrenador, las afirmaciones de Sosa carecen por completo de sustento. “Siempre me manejo con la verdad, siempre le doy la posibilidad al jugador de expresarse individualmente o grupalmente, pero es una mentira que es insostenible”, subrayó.

Con esta respuesta, Messina dejó claro que no tolerará ataques que, según él, buscan empañar el trabajo realizado en Águila. La tensión queda instalada, aunque el estratega asegura que su enfoque seguirá siendo el día a día del equipo y la preparación para los retos deportivos que vienen.