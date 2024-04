Leonardo Menjívar, ha vivido una montaña rusa de emociones en las últimas semanas. Tras ser convocado para el microciclo de trabajo de la Selección de El Salvador, el jugador expresó su alegría por la oportunidad, pero también reconoció que aún no se encuentra en su mejor nivel futbolístico. La poca actividad que ha tenido con Alianza, también ha afectado su valor en el mercado según los datos de Transfermarkt.

Menjívar, quien actualmente milita en el Alianza FC, ha tenido un desempeño irregular desde que llegó a la institución tras no tener minutos en Alajuelense, lo que ha generado algunas dudas sobre su futuro en la selección nacional. Sin embargo, el llamado del técnico Rubén de la Barrera le ha dado un nuevo impulso y la confianza necesaria para creer en sí mismo.

¿Cuál es el valor actual de Leonardo Menjívar?

Actualmente según los registros de Transfermarkt, Leo Menjívar tiene un valor en el mercado de 200.000 dólares. Un número no tan negativo para tener esta regularidad. Por ende, de tener más minutos y aprovechar el llamado a la Selección de El Salvador, podría comenzar a dar frutos para aumentar esta cifra.

¿Qué piensa Leo Menjívar de su actual situación?

“Sé que tarde o temprano va a llegar, sé que tengo que trabajar mucho más. Vengo de un lapso que no he estado jugando y estando acá lo estoy buscando y primeramente Dios y con el trabajo que voy a realizar, no me daré por vencido y podré ser el mismo Leo de siempre”, expresó Leo Menjívar.

“Por otro lado, estoy entusiasmado de poder regresar a la selección y a cualquier jugador le motiva estar de regreso y solo toca dar lo mejor de sí para seguir acá y dar lo mejor para que el profe nos convoque”, finalizó Leo Menjívar.

