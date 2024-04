Leonardo Menjívar fue la principal novedad del microciclo de trabajo en la Selección de El Salvador, pero a pesar de eso. El futbolista mencionó que todavía no está al nivel deseado, aunque estar en la convocatoria le hace llenarse de confianza y espera poder levantarse.

El atacante ha venido de más a menos, luego de fichar por Liga Deportiva Alajuelense donde apenas tuvo minutos, pero después fue cedido a Alianza de su país, en el que tampoco ha logrado tener el rendimiento esperado y por ende tampoco la regularidad deseada.

Su nivel

“Sé que tarde o temprano va a llegar, sé que tengo que trabajar mucho más. Vengo de un lapso que no he estado jugando y estando acá lo estoy buscando y primeramente Dios y con el trabajo que voy a realizar, no me daré por vencido y podré ser el mismo Leo de siempre”, aseguró.

‘‘Estoy bien, siempre trabajando para mí y con la mente fuerte. No vengo de un buen momento y pues lo estoy buscando, sé que primero Dios todo salga bien, sé que va a llegar y todo depende de mí y no hay que hacer caso de lo de afuera”, añadió.

”Estoy entusiasmado de poder regresar a la selección y a cualquier jugador le motiva estar de regreso y solo toca dar lo mejor de sí para seguir acá y dar lo mejor para que el profe nos convoque”, señaló.

Sus expectativas con la Selección Nacional

”Bastante caras nuevas, también caras conocidas de siempre y pues con los compañeros bastante bien, todos están entendiendo la idea del profe que es lo importante”, opinó sobre el último microciclo de trabajo.

”Ya estamos pensando en ello, tenemos el amistoso contra Cádiz y ya estamos trabajando desde el martes pensando en lo que se nos viene”, finalizó el elemento del Alianza.

