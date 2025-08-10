Tenía todo para impresionar al Bolillo Gómez, pero vivió un momento de frustración que se lo impidió

La ilusión de Christian Martínez por mostrarse ante el seleccionador de El Salvador, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, duró apenas 10 minutos. El volante tico-salvadoreño, titular ante Municipal Liberia, sufrió una lesión muscular en el muslo derecho que lo obligó a abandonar el terreno de juego, dejando en el aire sus aspiraciones de ser convocado para la eliminatoria mundialista.

El escenario era inmejorable: el remozado estadio Carlos Ugalde, un partido de alto ritmo y la presencia en la grada del estratega colombiano, quien viajó expresamente a Ciudad Quesada para evaluar de cerca al mediocampista. Sin embargo, el guion se torció pronto. Martínez sintió la molestia física y, entre lágrimas, se retiró para ceder su lugar a Kendall Gómez.

El futbolista no participó en la reciente Copa Oro, por lo que veía en esta cita una oportunidad de oro para ganarse un cupo en la Selecta. “Después de la Copa Oro empezamos a hacer un análisis de los jugadores salvadoreños que están en diferentes países. De aquí vamos para los Estados Unidos. Necesitamos armarnos de la mejor manera. El sueño es grande, pero sabemos que es difícil porque somos la selección que tiene menos trabajo”, declaró Gómez a Tigo Sports.

El panorama para Martínez ahora dependerá del diagnóstico médico y su capacidad de recuperación en las próximas semanas. El tiempo apremia, ya que El Salvador debutará en la última fase de la eliminatoria de la CONCACAF el próximo 4 de septiembre, visitando a Guatemala en un duelo clave dentro del grupo A, que comparten también con Panamá y Surinam.

El Bolillo espera contar con Christian Martínez

Gómez, por su parte, dejó claro que valora la experiencia de Martínez en la liga costarricense. “Cristian está a un buen nivel en Costa Rica, que es el mejor fútbol de Centroamérica junto con Panamá, que ha progresado mucho. Eso nos sirve bastante y la idea es complementarlo con los jugadores que juegan en El Salvador”, aseguró.

El destino de Christian Martínez en esta eliminatoria se definirá en los próximos días. Por ahora, la esperanza y la incertidumbre se entremezclan para un jugador que soñaba con vestirse de azul y blanco, y que ahora debe enfrentar una carrera contra el reloj para recuperarse a tiempo.