Es un histórico de El Salvador y ahora suma un nuevo capítulo exitoso en su carrera.

El silbante salvadoreño Iván Barton escribió este domingo un nuevo capítulo en su exitosa carrera arbitral al dirigir su primer partido en la J. League, la máxima categoría del fútbol japonés. Barton estuvo a cargo del duelo entre Sanfrecce Hiroshima y Shimizu S-Pulse, que finalizó sin goles, y dejó una grata impresión con una actuación sólida y equilibrada.

En su estreno, el cuscatleco mostró personalidad y control del juego, amonestando únicamente a dos jugadores del Shimizu S-Pulse en un partido con 31 faltas en total, 13 cometidas por la visita y 18 por el conjunto local. Su estilo, ya reconocido en torneos internacionales, se notó en el manejo de los tiempos y la comunicación con los futbolistas.

Este encuentro marcó el primero de cuatro compromisos que Barton dirigirá en Japón, gracias a una invitación extendida por la Asociación de Fútbol de Japón. El llamado responde a la política de esta entidad de brindar oportunidades a árbitros extranjeros, especialmente a aquellos con destacadas participaciones en escenarios de alto nivel.

Japón confía en Iván Barton

Barton viajó a territorio nipón a inicios de la semana, convirtiéndose en el primer árbitro salvadoreño en impartir justicia en un partido oficial de la liga japonesa. Antes, ya había sido requerido en Arabia Saudita y Dubái, destinos que visitó tras su sobresaliente desempeño en la Copa del Mundo de Catar 2022.

La estadía de Barton en Japón será de aproximadamente un mes, tiempo en el que sumará experiencia en una liga considerada como una de las más competitivas y exigentes de Asia. Su labor en estos encuentros servirá como vitrina para continuar expandiendo su carrera más allá de las fronteras centroamericanas.

En su palmarés, Barton ya acumula finales de la Primera División de El Salvador, partidos de eliminatorias mundialistas, duelos en la Liga de Campeones de la CONCACAF y presencia en el Mundial de Clubes. Su presencia en la J. League ratifica que su nombre es sinónimo de calidad arbitral.