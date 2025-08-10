Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Es un histórico de El Salvador y ahora suma un nuevo capítulo exitoso en su carrera.

Los salvadoreños vuelven a vivir un momento histórico, pero gracias al arbitraje que encabeza Iván Barton.

javier pineda

Por Javier Pineda

Es un histórico de El Salvador y ahora suma un nuevo capítulo exitoso en su carrera.
Es un histórico de El Salvador y ahora suma un nuevo capítulo exitoso en su carrera.

El silbante salvadoreño Iván Barton escribió este domingo un nuevo capítulo en su exitosa carrera arbitral al dirigir su primer partido en la J. League, la máxima categoría del fútbol japonés. Barton estuvo a cargo del duelo entre Sanfrecce Hiroshima y Shimizu S-Pulse, que finalizó sin goles, y dejó una grata impresión con una actuación sólida y equilibrada.

Tenía todo para impresionar al Bolillo Gómez, pero vivió un momento de frustración que se lo impidió

ver también

Tenía todo para impresionar al Bolillo Gómez, pero vivió un momento de frustración que se lo impidió

En su estreno, el cuscatleco mostró personalidad y control del juego, amonestando únicamente a dos jugadores del Shimizu S-Pulse en un partido con 31 faltas en total, 13 cometidas por la visita y 18 por el conjunto local. Su estilo, ya reconocido en torneos internacionales, se notó en el manejo de los tiempos y la comunicación con los futbolistas.

Este encuentro marcó el primero de cuatro compromisos que Barton dirigirá en Japón, gracias a una invitación extendida por la Asociación de Fútbol de Japón. El llamado responde a la política de esta entidad de brindar oportunidades a árbitros extranjeros, especialmente a aquellos con destacadas participaciones en escenarios de alto nivel.

Publicidad

Japón confía en Iván Barton

Barton viajó a territorio nipón a inicios de la semana, convirtiéndose en el primer árbitro salvadoreño en impartir justicia en un partido oficial de la liga japonesa. Antes, ya había sido requerido en Arabia Saudita y Dubái, destinos que visitó tras su sobresaliente desempeño en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Publicidad

La estadía de Barton en Japón será de aproximadamente un mes, tiempo en el que sumará experiencia en una liga considerada como una de las más competitivas y exigentes de Asia. Su labor en estos encuentros servirá como vitrina para continuar expandiendo su carrera más allá de las fronteras centroamericanas.

No es Nathan Ordaz: El legionario de El Salvador que está brillando en Estados Unidos

ver también

No es Nathan Ordaz: El legionario de El Salvador que está brillando en Estados Unidos

En su palmarés, Barton ya acumula finales de la Primera División de El Salvador, partidos de eliminatorias mundialistas, duelos en la Liga de Campeones de la CONCACAF y presencia en el Mundial de Clubes. Su presencia en la J. League ratifica que su nombre es sinónimo de calidad arbitral.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Tenía todo para impresionar al Bolillo Gómez, pero vivió un momento de frustración que se lo impidió
El Salvador

Tenía todo para impresionar al Bolillo Gómez, pero vivió un momento de frustración que se lo impidió

¡El Salvador en alerta! Guatemala da noticia que lo pone en ventaja para la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026
Guatemala

¡El Salvador en alerta! Guatemala da noticia que lo pone en ventaja para la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026

"El mejor de Centroamérica": Bolillo Gómez no duda y descarta a El Salvador con esta sentencia
El Salvador

"El mejor de Centroamérica": Bolillo Gómez no duda y descarta a El Salvador con esta sentencia

Sale a la luz el motivo de la ausencia de Elián Quesada ante Herediano
Liga Deportiva Alajuelense

Sale a la luz el motivo de la ausencia de Elián Quesada ante Herediano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo