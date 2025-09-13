Es tendencia:
Respuesta contundente: El Salvador no se queda callado y toma medidas contra las sanciones de la FIFA antes de jugar con Panamá

Las autoridades de FESFUT actuaron en cuanto se enteraron de las sanciones que cayeron desde la Federación Internacional.

El Salvador toma cartas en el asunto de las sanciones FIFA para el partido contra Panamá.
El Salvador no se quedó callado. A través de sus autoridades, tomó las medidas que se necesitaban contra las sanciones de la FIFA. Las mismas llegan antes del partido contra Panamá por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

La Federación Internacional impuso una dura sanción para la FESFUT, luego de las denuncias realizadas por la delegación de Surinam. Futbolistas e integrantes del cuerpo técnico recibieron insultos racistas por parte de algunos aficionados.

Si bien trascendió que el castigo solamente implica un golpe económico, también se dijo que, de haber próxima ocasión, podrían llegar a jugar a puertas cerradas y hasta a perder puntos. Esto impactaría de lleno en el objetivo directo del Bolillo.

Ante posibles problemas, la cúpula dirigencial salvadoreña se encargó de tomar medidas al respecto. Necesitan que la doble jornada del mes de octubre sea en total comodidad para la plantilla de La Selecta. Quieren clasificar a la gran cita.

El Salvador se muestra contra la violencia racial: medidas para jugar contra Panamá

FESFUT inició una campaña a través de sus redes sociales para incentivar el buen comportamiento de los aficionados. La misma se basa en la no discriminación y en demostrar los daños que causan los insultos raciales. Repudian esas actitudes.

“Digamos no a la violencia y la discriminación. Digamos sí al respeto dentro y fuera de la cancha. Porque el verdadero juego se gana con pasión, aliento y unidad”, dijo el primero de los escritos presentados a través de X, con varias imágenes más.

“La grandeza de nuestra afición se mide en el aliento, no en el insulto. En nuestro fútbol no hay espacio para el abuso verbal ni la discriminación. Digamos no a la violencia y sí al respeto dentro y fuera de la cancha”, publicaron junto a un video.

