El director técnico español, Rubén de la Barrera, sorprendió al anunciar su renuncia a la selección nacional de El Salvador este lunes, apenas tres meses después de asumir el cargo y sin lograr obtener victorias durante su breve mandato. La decisión inesperada genera especulaciones y plantea interrogantes sobre el futuro inmediato del equipo salvadoreño.

La noticia de la renuncia de De la Barrera resalta la volatilidad y la rápida evolución en el mundo del fútbol, donde las oportunidades profesionales y los desafíos deportivos pueden cambiar significativamente en poco tiempo. El movimiento del entrenador español hacia el Viejo Continente sugiere un nuevo capítulo en su carrera.

Es preciso recordar que Rubén de la Barrera asumió la dirección de la Selecta el 19 de septiembre, liderando al equipo en cuatro partidos en los cuales no logró alcanzar la victoria. Su breve gestión contribuyó a prolongar la racha negativa de la selección mayor salvadoreña, que ya acumulaba más de un año sin conseguir triunfos bajo la dirección de su antecesor, Hugo Pérez.

¿Cómo reaccionaron los medios de comunicación?

A través de sus distintas plataformas, los medios de comunicación reaccionaron tras este anuncio de la Selección de El Salvador confirmando la salida de Rubén del a Barrera al mando de La Selecta.

¿Qué declaraciones dio Rubén de la Barrera sobre su salida?

“En El Salvador me he sentido como pez en el agua, dejo muchísimos amigos, y recientemente se ponen en contacto conmigo un club de Primera División de una liga importante y me transmiten el deseo de contar conmigo. Le transmito la situación a la Federación y desde ese momento llegamos al actual“; compartió Rubén de la Barrera.

“Uno no tiene la capacidad de marcar los tiempos, el fútbol dispone de sus propios tiempos. A veces las posibilidades surgen cuando estás sin equipo o cuando estás en faena; no lo puedo controlar”, sentenció Rubén de la Barrera en sus últimas palabras como DT de la Selección de El Salvador.

