El director técnico español Rubén de la Barrera anunció su renuncia a la selección nacional de El Salvador este lunes, tan solo tres meses después de haber asumido el cargo y sin haber obtenido victorias durante su breve mandato. La inesperada decisión se fundamenta en el hecho de que De la Barrera ha aceptado una oferta para dirigir en el Viejo Continente. Evidentemente esto trajo una reacción inmediata de los aficionados salvadoreños y los memes aparecieron en las redes sociales.

Diogo Gama, el coordinador de Selecciones Nacionales de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), proporcionó detalles sobre la salida de Rubén de la Barrera, señalando que el club que fichará al entrenador español completó el pago de la cláusula contractual. Este proceso contractual, que implica el cumplimiento de obligaciones financieras por parte del nuevo club, allanó el camino para la liberación de De la Barrera de su compromiso con la selección nacional de El Salvador.

Recordemos que Rubén de la Barrera tomó las riendas de la Selecta el 19 de septiembre, guiando al equipo en cuatro partidos en los que no logró alcanzar la victoria. Su gestión contribuyó a extender la racha negativa de la selección mayor salvadoreña, que ya llevaba más de un año sin conseguir triunfos bajo la dirección de su antecesor, Hugo Pérez.

¿Cómo fueron los memes tras la marcha de Rubén de la Barrera?

A través de las redes sociales tras confirmarse la pronta salida de Rubén de la Barrera como entrenador de la Selección de El Salvador, los memes hicieron acto de presencia en las redes sociales gracias a que los fanáticos salvadoreños se tomaron con bastante humor este accionar de la directiva y el estratega europeo.

¿Cómo fue el camino de Rubén de la Barrera en La Selecta?

El debut de De la Barrera como entrenador de El Salvador comenzó con una derrota por 1-0 en la Liga de Naciones de la Concacaf ante Martinica. En el siguiente encuentro, Martinica logró un empate sin goles en territorio salvadoreño, lo que resultó en el descenso de la Selecta a la Liga B y su eliminación de la siguiente ronda en dicho torneo. Siendo el primer gran golpe como estratega de La Selecta.

De la Barrera condujo al equipo salvadoreño en dos encuentros amistosos frente a Curazao, partidos que concluyeron con dos empates por 1-1. Estos amistosos ofrecieron una oportunidad adicional para evaluar el rendimiento del equipo bajo su dirección, pero los resultados compartidos en el marcador no lograron proporcionar la victoria anhelada.

¿Qué dijo Rubén de la Barrera sobre su salida?

“En El Salvador me he sentido como pez en el agua, dejo muchísimos amigos, y recientemente se ponen en contacto conmigo un club de Primera División de una liga importante y me transmiten el deseo de contar conmigo. Le transmito la situación a la Federación y desde ese momento llegamos al actual“; compartió Rubén de la Barrera.

