La noticia de la salida de Rubén De la Barrera de la dirección técnica de la selección de El Salvador ha generó mucha repercusión. A pocos meses de haber asumido el desafío de dirigir la Selecta, el español decidió marcharse al Vizela de Portugal.

Ayer se realizó una conferencia de prensa en la que estaba el estratega europeo y Diogo Gama. Además de confirmar que se rescindirá el contrato para que trabaje en la Liga NOS, se contó que no irá solo y se llevará a una pieza clave de la Federación.

¿Qué se lleva Rubén de la Barrera de El Salvador?

La salida de Rubén de la Barrerea de la Selección de El Salvador ha traído consigo otra partida significativa: la del español Manu Torres. Era su auxiliar técnico y el entrenador principal de selecciones juveniles, en donde estaba haciendo un gran trabajo.

El director de selecciones, Diogo Gama, confirmó en una conferencia de prensa la decisión de Torres de unirse al destino de De la Barrera en el fútbol portugués. “Manu Torres va como segundo entrenador de Rubén”, declaró corroborando la continuidad del equipo técnico en el nuevo desafío.

Manu Torres, quien estuvo a cargo de diversos campamentos con selecciones juveniles, había destacado recientemente que estaban cerca de alcanzar los niveles deseados para competir a nivel internacional. Ahora, tras esta decisión, deja su cargo al frente de las selecciones juveniles, marcando así el fin de su ciclo en la estructura técnica de la selección salvadoreña.

Gama, al abordar la partida de De la Barrera, enfatizó que este cambio no implica un replanteamiento del proyecto. “No creo que ahora haya un plan B, Rubén era gran parte del proyecto, pero el proyecto no para. Tenemos que actuar, ya tenemos nombre, ya tenemos los perfiles definidos, estamos actuando”.

¿Quién será el nuevo entrenador de El Salvador?

El director de selecciones, Diogo Gama, adelantó que: “Ya tenemos nombres de entrenadores que tenemos identificados, eso es parte de nuestro trabajo, tenemos que actuar porque estamos preparados, tenemos nombres, perfiles definidos, estamos trabajando, no tenemos una opción b”.

