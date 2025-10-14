Es tendencia:
Protesta ante la FIFA: El Salvador confirma la noticia que Bolillo Gómez no esperaba mientras se juega la clasificación al Mundial 2026

La Selecta recibió una inesperada noticia que ni el propio Bolillo Gómez conocía.

Por Juan Cruz Russo

El Salvador tiene la reacción menos esperada por Bolillo Gómez ante la FIFA.
El Salvador y Panamá protagonizaron uno de los partidos más polémicos de esta tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Entre errores arbitrales, los puntos fueron para los de rojo y los de azul quedaron tambaleantes dentro del Grupo A.

La Selecta quedó tercera de la división que lidera Surinam. La Canalera avanzó al segundo lugar, mientras que Guatemala le da cierre al cuarteto. Todavía quedan tres jornadas por disputarse, pero las cosas comienzan a tener definición propia.

Después del escandaloso cruce, Hernán Darío Gómez pidió que FESFUT iniciara un reclamo en la FIFA para con los fallos del árbitro Drew Fischer. Consideró que los mismos tuvieron injerencia directa en el resultado del partido, con revés 1-0.

El Salvador confirma que no hará reclamo a la FIFA por el partido contra Panamá

Según informó el periodista Christian Peñate, la posición de FESFUT no prosperó y la idea es dejar pasar la serie de errores. Depuesta su actitud de reclamo, ahora explicaron de qué se trata la decisión. Están apegados a lo que dicen las reglas.

“Dirigente FESFUT descarta que se vaya a enviar protesta a FIFA por yerros del árbitro Fischer”, explicó Peñate a través de su cuenta de X. “En el reglamento de competencia, todos los fallos arbitrales son inapelables”, finalizó en su escrito.

Cabe destacar que, en la jugada del único gol del partido, Michael Amir Murillo recibió la pelota en offside, para luego asistir a José Fajardo, quien definió hacia la portería para marcar el tanto. De esa manera, el enfrentamiento finalizó 1-0.

El reclamo del Bolillo Gómez para que FESFUT pise fuerte en FIFA y ataque a Panamá

Hernán Darío Gómez no dio vueltas a la hora de apuntar al árbitro Drew Fischer como responsable del resultado. Señaló el penal que se marcó y fue anulado con la revisión del VAR, así como las amonestaciones y el gol panameño con offside.

“Entonces, uno dice, ¿todas las dudas favorecen a quién? La que sí es muy clara es la mano penal. Entonces, uno dice: ¿en qué país vivimos? Es muy triste. Ya hicieron protesta, claro, lógico”, disparó el indignado el director técnico colombiano.

