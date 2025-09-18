Preocupación máxima en El Bolillo Gómez: Se lesiona una de las figuras de El Salvador

El portero de la Selección de El Salvador y del Alianza, Mario González, quedó descartado para disputar el duelo de este viernes frente a Águila en el estadio Cuscatlán, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2025. La noticia fue confirmada por el técnico albo, Ernesto “el Carucha” Corti, quien explicó que el guardameta sigue sin superar las molestias en la muñeca.

ver también ¡Atención Panamá y Guatemala! El Salvador sorprende con medida extrema para evitar ser sancionado por FIFA

“Mario todavía sigue con su molestia, tiene inflamado la muñeca y un poco de líquido. Vamos a esperarlo a que se recupere bien y que se sienta seguro de que no le pueda pasar nada. Por ahora no está en condiciones de poder atajar”, señaló Corti en conferencia de prensa. El entrenador aclaró que el arquero ha estado entrenando de forma diferenciada, evitando cualquier actividad que pueda empeorar su dolencia.

Los resultados médicos más recientes tampoco son alentadores. Una ecografía reveló la persistencia de líquido en la zona afectada, lo que prolongará el proceso de recuperación. “Él entrena, pero con ejercicios que no influyan en la molestia. Ayer se le hizo una ultra y mostró que todavía tiene inflamación. No sé si estará para el fin de semana, y tampoco lo creo. Lo más seguro es que pueda regresar hasta la próxima semana”, añadió el estratega albo.

Publicidad

Publicidad

Ante la ausencia del titular, Alianza volverá a depositar su confianza en Cristopher Rauda, portero suplente que ya ha demostrado solvencia en los partidos recientes. Rauda tendrá la responsabilidad de custodiar el arco en uno de los choques más esperados del campeonato, el clásico frente a Águila.

Preocupación en El Bolillo Gómez y El Salvador

La noticia también genera preocupación en Hernán Darío Gómez y la Selección de El Salvador, que siguen de cerca la evolución de González. El guardameta es una de las piezas fundamentales de la Selecta, y su recuperación es clave de cara a los próximos compromisos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

Publicidad

ver también “Sería muy duro”: El Bolillo Gómez revela su mayor miedo para los partidos ante Panamá y Guatemala

Con los duelos ante Panamá y Guatemala a la vuelta de la esquina, el estado físico de Mario González será determinante para que el equipo nacional pueda encarar con garantías dos choques trascendentales en sus aspiraciones rumbo al Mundial 2026.