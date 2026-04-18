No solo es Marruecos: El Salvador tiene encaminado fogueo ante otra Selección que estará en el Mundial 2026

La Selección de El Salvador continúa afinando su calendario internacional y apunta a un nuevo amistoso de alto nivel. Tras confirmarse el duelo ante Marruecos, ahora surge la posibilidad de enfrentar a Paraguay, en lo que sería otra prueba de gran exigencia para la Azul y Blanco.

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De acuerdo con la información, existe un interés mutuo entre la Fesfut y la Federación paraguaya para concretar el compromiso. Aunque todavía no hay nada firmado, las conversaciones avanzan y el ambiente es positivo para que el acuerdo pueda cerrarse en los próximos días.

Una gran oportunidad para El Salvador

La gestión encabezada por Yamil Bukele ha sido clave para abrir estas puertas internacionales, generando expectativa en torno a una planificación que busca elevar el nivel competitivo del combinado nacional. La posibilidad de medirse ante la Albirroja representa un salto importante en la preparación del equipo.

De concretarse este enfrentamiento, el conjunto dirigido por Hernán Darío Gómez tendría un nuevo desafío ante una selección históricamente competitiva del fútbol sudamericano, caracterizada por su intensidad, orden táctico y jerarquía individual.

En la interna de la federación no descartan el acuerdo y mantienen una postura clara: apostar por rivales de jerarquía internacional que permitan medir el verdadero nivel del plantel. Este tipo de partidos también serviría para consolidar la base del equipo de cara a futuros torneos oficiales.

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Por ahora, todo se mantiene en fase de negociación, pero el panorama es alentador. Si las gestiones llegan a buen puerto, El Salvador podría encarar una doble fecha FIFA de alto impacto, enfrentando a selecciones mundialistas y dando un paso firme en su crecimiento futbolístico.

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