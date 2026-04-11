Contra rivales mundialistas: Yamil Bukele hace anuncio que ilusiona a todos en El Salvador

La Selección de El Salvador apunta a elevar su nivel competitivo con una planificación más ambiciosa. Así lo confirmó el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, quien aseguró que el combinado nacional enfrentará a selecciones mundialistas en los próximos meses.

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El anuncio llega luego de las críticas generadas por el fogueo ante The Dreams F.C., un rival de perfil bajo. Ante esto, la dirigencia reaccionó con un mensaje claro: se trabaja en concretar partidos de mayor exigencia para fortalecer el proceso de la Selecta.

Como parte de esta estrategia, el equipo realizará un campamento de 18 días en Estados Unidos, donde disputará varios encuentros de preparación. Este periodo será clave para afinar detalles y darle rodaje a un grupo que busca consolidarse bajo el mano de Hernán Darío El Bolillo Gómez.

Preparación con rivales de peso

El encargado de sacar provecho a estos compromisos será el técnico, quien tendrá la oportunidad de observar jugadores, probar variantes tácticas y definir una base sólida de cara a futuras competencias internacionales.

Entre los posibles rivales destaca la Selección de Marruecos, una selección de alto nivel que podría convertirse en uno de los principales exámenes para El Salvador. Aunque el duelo aún no está confirmado, las negociaciones avanzan y generan expectativa.

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Con este plan, la Selecta busca responder a las críticas y demostrar un crecimiento real en su proyecto deportivo. Enfrentar a rivales de mayor jerarquía será fundamental para medir su evolución y aspirar a competir con mayor solidez en el escenario internacional.

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