"No me fui por plata": Alexander Larín explicó su salida de Alianza y apuntó contra Tigana

Luego de la tragedia en el Estadio Cuscatlán, Alianza FC comenzó una reestructuración que trajo aparejada varios cambios. Por ejemplo, el regreso a la dirección técnica de Milton Meléndez en lugar de Eduardo Lara y la salida de tres futbolistas, siendo la más sonada la de Alexander Larín.

El contrato del lateral izquierdo llegó a su fin el 30 de junio y, según aclaró “Tigana”, no se renovó debido a “cuestiones de planilla. En la posición de él había tres jugadores y en lo que nosotros estábamos haciendo, él, que tenía el salario más alto, era el que tenía que sacrificarse“.

“Me gustaría tenerlo en el equipo, él es un jugador muy importante pero creo que lastimosamente no nos da para más y ahorita estamos ahí, con un plantel no muy alto”, añadió el ex director deportivo. Sin embargo, estos dichos no fueron bien recibidos por el propio Larín.

Según le dijo a Diario El Salvador, estaba dispuesto a bajarse el salario, tal como otros futbolistas del plantel —jugarán un año a puertas cerradas por castigo de la FESFUT, sufriendo un impacto económico—. Pero finalmente fue el elegido para abandonar las filas del equipo para el Torneo Apertura 2023.

“Estoy bastante dolido y decepcionado por lo que pasó con Alianza. Según las declaraciones que he oído, el tema no era la plata. No era del gusto de ‘Tigana’ y no entraba en sus planes. Es mejor decirlo, porque hay mucha gente que piensa que me estoy yendo por la plata”, aseguró.

“Insisto, el motivo no era la plata. Es que ‘Tigana’ no quiso asumir la responsabilidad de decir que yo no entraba en sus planes. Hay mucha gente de Alianza que piensa que me fui por la plata. Yo estaba conciente de que podía rebajarme mi salario. Creo que es por ‘Tigana’ que yo no estoy en el Alianza”.

“Todo mundo sabe que yo no sólo puedo jugar como lateral. Excusas van a sobrar, pero yo estoy tranquilo. Hubo integrantes de las dos barras de Alianza que se sorprendieron con mi salida. Pero si nos basamos a rendimiento, tuve un torneo bastante aceptable. No es por rendimiento que me estoy yendo de Alianza”.

“Es falta de ética de Tigana decir que por ser yo el más caro, era quien se tenía que sacrificar (…) Ahora prefiero irme a jugar fuera del país, sino pues tengo que analizar la mejor opción que me salga acá en el país. De lo decepcionado que estoy, no tengo ganas de jugar”, finalizó el descargo de Larín.