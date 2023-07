Siguen las repercusiones por los duros dichos de Ronald Gómez sobre el ciclo de Luis Fernando Suárez en la Selección de Costa Rica. El asistente había asegurado que el colombiano lo echó y que planificaba entrenamientos muy sencillos que no servían para subir el nivel de la Sele.

El primero que salió a responderle al Bala fue Robert Garbanzo, miembro de la Comisión Técnica del combinado nacional. El ex presidente de Guadalupe desmintió que no haya preparación en las prácticas comandadas por el sudamericano y destacó gran parte del ciclo.

“Lo que él dio fue su punto de vista, una opinión personal, no sé si todos lo pensarán así. Yo estuve de cerca en algunos entrenamientos, en algunas concentraciones y me parece que el trabajo era bueno, creo que más allá de eso hay que ver toda la planificación que no se hizo, no fijarse solo en lo de los entrenamientos, no de cositas básicas y de un solo entrenador, si no es importante en ir más allá”, declaró el directivo en entrevista con Teletica Radio.

Y agregó: “Nosotros una vez conversando con el profesor (Suárez) hablamos de crear un plan para el fútbol nacional, a eso debemos llegar, le estamos echando la culpa a un profesor que estuvo aquí cerca de dos años y queremos que él haga lo que no hemos realizado nosotros los ticos, de cambiar todo un proyecto y una planificación para mejorar nuestro fútbol”.

Para finalizar, le consultaron a Robert Garbanzo que debía tener el nuevo entrenador y fue muy conciso con el pedido: “Considero que tiene que conocer el medio, saber lo que es una eliminatoria de Concacaf y a los jugadores que están en el exterior”.