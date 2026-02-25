Es tendencia:
“No me gusta poner pretextos”: Yamil Bukele conoce postura de cara al próximo proceso mundialista de El Salvador

El combinado femenino de los salvadoreños se prepara para buscar el pase mundialista.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

La Selecta busca estar en el Mundial
El seleccionador de la Selección Femenina de El Salvador, Eric Acuña Jubis, fue claro en conferencia de prensa: el duelo de este domingo ante Barbados, en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, representa mucho más que un simple compromiso de calendario. Para el estratega, el objetivo es sumar puntos clave en el ranking regional que permitan al combinado nacional ingresar a la élite del fútbol femenino de la CONCACAF.

“Creo que esta fecha es muy importante, va a marcar un antes y un después de lo que realmente queremos hacer”, expresó Acuña. La meta es ambiciosa: terminar primer lugar del grupo sin depender de otros resultados y acumular los 56 puntos FIFA necesarios para aspirar a una clasificación directa a la Copa del Mundo Brasil 2027, evitando el repechaje.

El técnico, quien también dirige la sub-20 femenina, explicó que alcanzar esa cifra podría permitir esquivar en la siguiente fase a potencias como Estados Unidos y Canadá, selecciones históricamente dominantes en la región. “No digo que no podamos hacerles un partido espectacular, pero me gusta ser realista”, afirmó con firmeza.

Acuña insistió en la importancia de la planificación y la coherencia. “No me gusta poner pretextos después. Si logramos los 56 puntos, podríamos estar enfrentando equipos de menor envergadura en la siguiente fase”, subrayó, dejando claro que el camino pasa por el rendimiento propio y no por cálculos ajenos.

Para el estratega, entrar entre las ocho mejores selecciones de CONCACAF ya sería un logro histórico para la categoría mayor femenina salvadoreña. “Nunca hemos estado ahí, y estar en ese grupo sería muy bueno. En esa instancia puede ganar cualquiera”, sostuvo con convicción.

Finalmente, Acuña destacó la magnitud del reto regional. “La CONCACAF es la segunda confederación del mundo en fútbol femenino, tiene campeonas mundiales y olímpicas. Pero nuestra selección está para competirle a cualquiera, porque tácticamente entiende el juego”, concluyó, reafirmando que un equipo táctico puede plantarse sin complejos ante cualquier rival.

