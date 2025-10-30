No es Nathan Ordaz: El Bolillo Gómez tiene definido al primer legionario de El Salvador para enfrentar a Surinam y Panamá

El delantero Brayan Gil volverá a vestir los colores de la Selección de El Salvador, tras ser convocado por el técnico Hernán “Bolillo” Gómez para disputar los partidos de la Fecha FIFA de noviembre, correspondientes a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El atacante será una de las principales cartas ofensivas del combinado cuscatleco en los enfrentamientos ante Surinam y Panamá.

El propio club del jugador, el FC Baltika de la Premier League de Rusia, confirmó la noticia en sus redes sociales, celebrando el llamado de su futbolista. “¡Se mantienen las posibilidades de un triunfo histórico de la selección de El Salvador! ¡Brayan, creemos en ti y en tu selección!”, publicó la institución, acompañando el mensaje con una imagen del delantero salvadoreño.

Gil, quien ha mostrado regularidad en su equipo europeo, se incorporará a la concentración de la Azul el 10 de noviembre, junto con el resto de legionarios. Su presencia representa un refuerzo importante para el ataque salvadoreño, especialmente en una fase decisiva del camino hacia la cita mundialista.

El primer compromiso de El Salvador será ante Surinam el jueves 13 de noviembre a las 4:00 p.m., hora local, en territorio sudamericano. Posteriormente, la selección regresará a casa para recibir a Panamá, en un duelo que podría ser determinante para mantener vivas las aspiraciones rumbo al Mundial de 2026.

Esta es la convocatoria de El Salvador sin legionarios

–Porteros: Mario González, Benji Villalobos y Daniel Franco.

–Defensas: Ronald Rodríguez, Julio Sibrián, Nelson Rodríguez, Rudy Clavel, Jefferson Valladares y Elvis Claros.

–Volantes: Darwin Cerén, Jairo Henríquez, Marcelo Díaz, Noel Rivera, Brayan Landaverde, Mauricio Cerritos y Elmer Bonilla.

–Delanteros: Michell Mercado, Rafael Tejada y Styven Vásquez.