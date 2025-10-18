Leyenda de El Salvador le dice al Bolillo Gómez lo que no quería escuchar en medio de las Eliminatorias al Mundial 2026: “No va a pasar”

El Salvador atraviesa un momento sumamente delicado, en el que sus chances de obtener el boleto directo en las Eliminatorias al Mundial 2026 son minúsculas. Es por eso que un referente de La Selecta alzó la voz opinar acerca de lo que sucede alrededor de la función que ocupa Hernán Darío Gómez.

Mauricio Cienfuegos es una de las leyendas vivientes del deporte salvadoreño, el autor de grandes epopeyas que aún recuerdan los aficionados. Jugó 68 partidos para la Selección Mayor, dentro de los que logró marcar ocho tantos totales.

Cienfuegos puso en duda el trabajo del Bolillo, puesto que sus resultados no dan confianza a su visión. Piensa que el colombiano hizo lo mismo que muchos otros directores técnicos, quienes solamente aceptaron el cargo para llevarse el dinero.

“Pueden llevar a Mourinho, pueden llevar a Guardiola y no va a pasar nada. Ellos, los entrenadores, ya se bajan del avión, van para la Federación y dicen ‘aquí no se juega al fútbol’ y se regresan. Apuntan firme a que en El Salvador no hay material humano para alcanzar el objetivo de clasificar a un mundial”, dijo a Jorge Ramos.

El Salvador suma esperanzas: cambios en el plan de trabajo de Bolillo Gómez en FESFUT

El Salvador ya conoce la medida que tomó Hernán Darío Gómez para con sus dirigidos. Se acerca la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2026, en la que cada selección nacional intentará llegar al boleto directo. Una dura situación.

De cara a los desafíos venideros, Bolillo determinó su nuevo plan de trabajo, para el que cuenta con la aprobación de FESFUT. La Selecta volvería a trabajar desde el 1 de noviembre para darle cierra a la actual parte de este proceso clasificatorio.

Así lo contó el periodista Christian Peñate a través de su cuenta oficial de X, con la mira de los futbolistas puesta en las dos balas de plata con las que intentarán quebrar una racha negativa superior a 40 años sin poder participar de la gran cita.