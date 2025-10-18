Lo lamenta el Bolillo: El Salvador conoce la gravedad de la lesión de una de sus figuras que se pierde el resto de la Eliminatoria Mundialista

El fútbol salvadoreño recibió un duro golpe tras confirmarse que Bryan Tamacas sufrió una lesión de ligamento cruzado en la rodilla, la cual lo obligó a pasar por el quirófano y lo dejará fuera de las canchas durante aproximadamente seis meses. El lateral derecho, pieza fundamental tanto en su club como en la Selección de El Salvador, se lesionó durante la última concentración del combinado nacional, lo que pone fin anticipado a su temporada.

ver también El Bolillo Gómez en el ojo del huracán: Leyenda de El Salvador pide cambios tras los constantes tropiezos en la Eliminatoria Mundialista

El jugador del Hércules ya había presentado molestias físicas en la rodilla a lo largo del torneo, razón por la cual se perdió algunos compromisos con su equipo antes de integrarse a la selección. Sin embargo, durante los entrenamientos con la Azul y Blanco, el dolor regresó con mayor intensidad, obligando al cuerpo médico a tomar la decisión de retirarlo de la convocatoria y someterlo a evaluaciones que finalmente confirmaron el peor diagnóstico.

Tamacas fue operado con éxito y ha comenzado su etapa de recuperación, según confirmaron fuentes cercanas al club y a la federación salvadoreña. En sus redes sociales, el exjugador de Alianza y FAS compartió un mensaje emotivo desde el hospital, acompañando una fotografía con la frase: “No siempre llega el mejor, llega el que sobrevive a todo lo que va a pasar”, reflejando su fortaleza y mentalidad positiva ante este nuevo desafío.

Otra mala noticia para El Salvador

La lesión de Tamacas llega en un momento crítico para la Selección de El Salvador, que aún mantiene posibilidades matemáticas de clasificar al Mundial 2026. Sin embargo, el panorama luce complicado, ya que el equipo depende de otros resultados y ahora deberá afrontar sus próximos compromisos sin uno de sus líderes defensivos.

El conjunto dirigido por Hernán “El Bolillo” Gómez enfrentará a Surinam y Panamá en noviembre, en el cierre de las Eliminatorias de la Concacaf, partidos donde el técnico colombiano deberá encontrar una alternativa de emergencia para suplir al capitán. La ausencia del lateral representa una baja sensible tanto en defensa como en la salida ofensiva del equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también Todo El Salvador emocionado con el mensaje de Mario González tras la debacle de La Selecta camino al Mundial 2026

Con 29 años, Bryan Tamacas es uno de los jugadores más experimentados de la actual generación cuscatleca y su liderazgo será difícil de reemplazar. Pese al duro golpe, su compromiso y mentalidad ganadora hacen prever que regresará con más fuerza en 2026, con el objetivo de volver a vestir la camiseta nacional y seguir siendo un referente del fútbol salvadoreño.