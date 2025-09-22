Nayib Bukele se ha acercado notablemente a la Selección de El Salvador desde la llegada de Hernán Bolillo Gómez. El estratega colombiano, admirador del presidente, recibió el apoyo del mandatario en reiteradas ocasiones, quien le había prometido que tendría todas las comodidades para ir al Mundial 2026.

En las últimas horas, el presidente recibió una acusación que perjudica al Bolillo Gómez de cara a las Eliminatorias Mundialistas y que tiene que ver justamente con las instalaciones que deberá utilizar La Selecta en el próximo mes.

El usuario de X, @ricaurteadams, disparó contra el presidente Bukele por las inundaciones que sufrió este domingo el Estadio Cuscatlán, a raíz de las intensas lluvias. Allí, debía jugarse el duelo entre CD Hércules y Fuerte San Francisco, pero el árbitro tomó la decisión de suspenderlo. A falta de semanas para las Eliminatorias, preocupó a muchos panameños y también a La Selecta ante la posibilidad de una fuerte lluvia.

Ante las imágenes que circularon en las redes sociales, el usuario mencionado arremetió contra el presidente y también culpó a su hermano Yamil Bukele, presidente del INDES, del estado del Cuscatlán.

Rápidamente, Yamil Bukele alzó la voz y le respondió al usuario que responsabilizaba a los hermanos por las inundaciones. “Dime que quieres hacer el ridículo, sin decirme que quieres hacer el ridículo. ¿Qué sentirás al saber que ese estadio es privado y no pertenece al Gobierno de El Salvador?“, contestó el máximo dirigente del INDES.

La respuesta de Yamil Bukele.

¿De quién es propiedad el Estadio Cuscatlán, la casa de La Selecta?

A pesar de la fuerte acusación, Yamil Bukele se encargó de aclarar que el Estadio Cuscatlán no pertenece al Estado de El Salvador. Como explicó, pertenece a la empresa EDESSA, la cual se encargó de construirlo en 1971.