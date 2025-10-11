El gesto del presidente Nayib Bukele que impacta a El Salvador mientras Bolillo Gómez se está quedando fuera del Mundial 2026

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tuvo un gesto impactante. Todo sucedió en medio de un escandaloso marco en el que, entre polémicas, La Selecta se está quedando fuera de la próxima Copa del Mundo. Corren tiempos muy difíciles.

Después de un fallo arbitral imperdonable, los dirigidos por Hernán Darío Gómez cayeron ante Panamá por 1-0. Los escandalosos errores del juez principal Drew Discher tuvieron injerencia directa en el desarrollo y resultado final del partido.

Así como el Bolillo envió un contundente mensaje sobre su continuidad y todo lo que tiene que ver con los resultados obtenidos bajo su mando, el presidente hizo lo propio a través de su cuenta oficial de X, la plataforma antes llamada Twitter.

Nayib Bukele manifestó su apoyo a El Salvador a través de su cuenta oficial de X

En clara señal de apoyo a los colores, Bukele posteó el emoji correspondiente a la bandera de su país y, por ende, a la de su Selección Nacional. Sucedió durante el desarrollo del encuentro que finalizó con esa resonante y explosiva derrota.

Surinam lidera el Grupo C de Concacaf, seguido por La Canalera. Por su parte, La Selecta ocupa el tercer puesto mientras que Guatemala le da cierre al cuarteto. El hecho no está consumado, debido a que todavía quedan tres jornadas a disputar.

Todavía le quedan tres partidos por jugar a El Salvador y cuenta con chances en lo matemático para clasificar al Mundial 2026. Una derrota contra Guatemala los dejaría fuera de combate, tal como explicó el propio Bolillo Gómez a la prensa.