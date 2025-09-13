Nació en Europa, brilla en un gigante de Suiza y El Salvador ya tiene un plan para sumarlo a su sueño mundialista: “Harán lo posible”

El futbol de El Salvador atraviesa un proceso de crecimiento no solo en la Selección Mayor dirigida por Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, sino también en sus categorías juveniles, donde la Sub-17 es la que más ilusión genera. El combinado nacional disputará el Mundial de Qatar 2025, en lo que será su debut histórico en una justa mundialista.

En esa búsqueda de nuevos talentos, la Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT) ha puesto la mirada en el extranjero y encontró un nombre que promete dar de qué hablar. Se trata de Andrés Cuellar, defensor salvadoreño que juega en el Basel de Suiza, donde es titular con el equipo Sub-15.

Cuellar es hijo del exguardameta Diego Cuellar, recordado por su trayectoria en el balompié cuscatleco, lo que refuerza su vínculo con los colores azul y blanco. Su crecimiento en el futbol europeo ha llamado la atención de los visores de la Selecta, que lo consideran una opción real para la Copa del Mundo Sub-17.

El Salvador tiene competencia por Cuellar

La FESFUT ya tiene conocimiento del caso y todo dependerá del interés del cuerpo técnico para formalizar un acercamiento con el joven defensor. Una posible convocatoria lo colocaría como una pieza clave en la zaga, de cara al exigente reto que tendrán en territorio qatarí.

Sin embargo, el tiempo juega en contra de El Salvador. Suiza ya convocó a Cuellar para disputar dos amistosos con su Selección Sub-15, lo que deja abierta la posibilidad de que opte por el país europeo. La decisión final quedará en manos del futbolista y su entorno familiar.

La Sub-17 salvadoreña, que ya genera entusiasmo por su clasificación, podría dar un golpe de autoridad si logra incorporar a Andrés Cuellar en su plantilla mundialista, reforzando el sueño de todo un país que espera brillar en su primera cita mundialista juvenil.