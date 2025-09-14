La Selección de El Salvador podría recibir una dolorosa sanción por parte de la FIFA. Surinam, después del partido ante La Selecta en el Estadio Cuscatlán, acusó insultos racistas por parte de la afición que estuvo presente y elevó una carta oficial, que fue recibida por el ente rector del fútbol a nivel mundial.

Esta noticia fue confirmada por la Federación Salvadoreña de Fútbol, la cual reveló que la FIFA abrió un procedimiento disciplinario en su contra. Por este motivo, podría recibir una sanción de cara a los partidos que tendrá en la doble fecha de Eliminatorias el próximo mes.

En El Salvador hay sospechas con los rivales sobre lo que pueda pasar en estos juegos en los que recibirá a Guatemala y Panamá. El periodista de El Gráfico, Rodrigo Arias, aseguró que estos países “tienen peso en los pasillos de la FIFA y la Concacaf. Intentarán jugar a puerta cerrada y podrían lograrlo“. Por este motivo, el equipo cuscatleco se vería perjudicado.

En caso de confirmarse la noticia, sería un duro revés para el Bolillo Gómez, ya que en El Salvador han hecho un esfuerzo muy grande para que La Selecta pueda jugar en el Estadio Cuscatlán en octubre. Cabe recordar que se desplazó el concierto de Guns N’ Roses hacia el Estadio Mágico González.

Por eso, el hecho de que La Selecta juegue a puertas cerradas en el Cuscatlán significaría una muy mala noticia. El seleccionado se hace muy fuerte allí por el público presente y por el clima que se genera. Históricamente le ha sido beneficioso jugar en ese estadio.

Hay antecedentes de la FIFA que preocupan a El Salvador con una futura sanción. En la fecha de septiembre, varios países como Argentina, Chile y Colombia fueron multados de manera económica y en algunos casos tuvieron que reducir su aforo. Por eso, el hecho de que hayan abierto un proceso disciplinario puede traerle problemas a la FESFUT. Sin embargo, esperan que por esta ocasión la sanción no sea severa.