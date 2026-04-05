Nelson Bonilla respondió si volvería a la Selección de El Salvador con un mensaje directo para Bolillo Gómez: “De mi parte…”

En la jornada 17 del Torneo Clausura 2026, el Deportivo FAS de Nelson Bonilla firmó una contundente victoria como visitante tras golear 6-1 al Zacatecoluca Fútbol Club, en un partido que reafirmó su buen momento en el campeonato.

Aunque Nelson Bonilla no fue protagonista directo en el marcador, su nombre terminó destacando después del encuentro, luego de enviar un mensaje claro para el Bolillo Gómez sobre su posible regreso a la Selección de El Salvador.

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¿Qué dijo Nelson Bonilla sobre un posible regreso a la Selección de El Salvador?

Nelson Bonilla fue claro y directo sobre un posible regreso a la Selección de El Salvador, dejando entrever que su ciclo prácticamente está cerrado.

“En la última eliminatoria no se contactaron ni hablaron conmigo. No solamente de mi parte, también de los que toman las decisiones también está cerrado ese ciclo“, aseveró Nelson Bonilla.

“La verdad es que tampoco he estado esperando, soy respetuoso con las decisiones que han tomado los entrenadores. Ahora hay otros delanteros que están jóvenes, que están haciendo las cosas bien (como Brayan Gil, Nathan Ordaz Emerson Mauricio)”, compartió Nelson Bonilla para el periodista Christian Peñate.

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¿Cuándo fue el último partido de Nelson Bonilla con la Selección de El Salvador?

El último partido de Nelson Bonilla con la Selección de El Salvador fue el 18 de noviembre de 2024 contra Montserrat, por la CONCACAF Nations League. Ingresó desde el banco y jugó 6 minutos. En total con la Selecta, Bonilla disputó 65 partidos y marcó 20 goles.

Los registros de Nelson Bonilla con FAS en el Clausura 2026

En el Clausura 2026 de la Primera División de El Salvador, Nelson Bonilla registra hasta el momento 17 partidos disputados y 7 goles con FAS, mostrando un rendimiento ofensivo sólido y siendo una de las principales referencias en ataque del equipo durante el torneo.

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Datos claves

Nelson Bonilla dejó claro que su ciclo en la Selecta “prácticamente está cerrado” , ya que no hubo contacto en la última eliminatoria.

, ya que no hubo contacto en la última eliminatoria. También aseguró que no ha estado esperando un llamado y respeta las decisiones del cuerpo técnico.

y respeta las decisiones del cuerpo técnico. Su último partido con El Salvador fue el 18 de noviembre de 2024 ante Montserrat (jugó 6 minutos), cerrando su etapa con 65 partidos y 20 goles.