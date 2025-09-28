Mensaje para El Bolillo Gómez: Legionario que ha estado al margen de la Selección de El Salvador levanta la mano para ser convocado

El delantero salvadoreño Mayer Gil Hurtado volvió a brillar en el fútbol colombiano tras más de un mes fuera de las canchas por lesión. Su regreso no pudo ser mejor: anotó el gol que selló la victoria 3-1 del Alianza de Valledupar sobre Llaneros, demostrando que su olfato goleador sigue intacto.

El tanto del atacante llegó en el minuto 89 de partido, cuando recibió un pase filtrado, encaró el área rival y sacó un zurdazo preciso que se coló en la escuadra superior izquierda, imposible para el guardameta contrario. Una definición de calidad que levantó a la afición y aseguró tres puntos vitales para su equipo.

Con esta victoria, el Alianza de Valledupar escaló hasta la séptima posición de la primera división colombiana, superando precisamente a Llaneros en la clasificación. El regreso goleador de Mayer Gil ha sido celebrado no solo por su club, sino también por los seguidores salvadoreños que siguen de cerca su carrera en el extranjero.

El atacante venía de superar una lesión que lo mantuvo alejado de la competencia por más de un mes, un tiempo complicado en el que trabajó intensamente en su recuperación. Su retorno al césped con gol incluido envía un mensaje claro: está listo para recuperar protagonismo en el fútbol sudamericano.

Mayer Gil al margen de la Selección de El Salvador

Sin embargo, en lo que respecta a la Selección de El Salvador, la situación de Mayer Gil no es la mejor. Desde marzo del 2024 no ha sido convocado, primero bajo el mando de David Dóniga y ahora con el actual entrenador, Hernán “Bolillo” Gómez, quien no lo ha incluido en sus planes.

Un panorama distinto vive su hermano Bryan Gil, habitual en las convocatorias de la Azul y Blanco y con boleto seguro para los próximos duelos eliminatorios frente a Panamá y Guatemala en la Fecha FIFA de octubre. Mientras tanto, Mayer sigue levantando la mano con actuaciones como esta, demostrando que aún tiene mucho para aportar al fútbol salvadoreño.