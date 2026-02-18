“Afectado su carrera profesional”: Agente de Maicol Cabrera no se guarda nada al arremeter contra la directiva de Águila

La historia de Maicol Cabrera dio un giro inesperado en cuestión de semanas. El delantero uruguayo de 29 años, que no pudo firmar con Águila tras detectársele una arritmia moderada el pasado 22 de enero, encontró nuevo destino en el Erbil SC, club que compite en la Liga Premier de Irak y que actualmente marcha quinto en la tabla.

Cabrera fue contratado el 3 de febrero por el conjunto iraquí para lo que resta de la temporada, luego de que las negociaciones con el equipo migueleño se vinieran abajo. Aunque no fue convocado para el duelo del 5 de febrero ante Al-Naft SC, debutó el 14 de febrero ingresando de cambio y sumando 28 minutos en la derrota 0-1 frente al Zakho SC, en la jornada 18 del campeonato.

El Erbil SC ocupa la quinta posición con 34 puntos, seis menos que el líder Al Quwa Al Ja y a solo una unidad de Al-Shorta, Al-Talaba Sport Club y Al-Karma, lo que mantiene al equipo en plena lucha por los puestos de protagonismo. En ese contexto, Cabrera busca recuperar ritmo y demostrar que está en plenitud física.

Según su representante, de la empresa Equipo Talent Management Associates (TMA), el atacante decidió dejar atrás el episodio vivido en El Salvador. “Las pruebas que Cabrera se realizó de su bolsillo en San Salvador salieron normales, siendo esos mismos resultados los que presentó a su nuevo equipo iraquí”, explicó, asegurando que el jugador se mostró molesto por la filtración de la información médica.

“No tengo el consentimiento de Cabrera para proporcionar el nombre de la clínica ni copia de dichos resultados, pero él se mostró molesto por la noticia que se filtró en Águila por lo que decidió mejor hacerse las pruebas en San Salvador y no firmar ya contrato con ellos porque pudo haberle afectado su carrera profesional”, aseguró.

“Su contratación en Irak en un equipo de la Liga Premier de ese país es una prueba que todo lo que se informó sobre su parte médico no era tal como se dijo, la verdad es que no hallo explicación del resultado que se brindó, porque en pruebas de esa naturaleza existen factores que aunque sean mínimos pueden alterar los resultados de esos exámenes y creo que eso le sucedió a Cabrera”, añadió.

Cabe recordar que el futbolista arribó al país el 21 de enero, procedente de Uruguay tras su paso por Motagua de Honduras, donde en el Apertura 2025 disputó 12 partidos y anotó cinco goles. Un día después de su llegada, el cuerpo médico aguilucho detectó la arritmia y recomendó estudios más profundos con un cardiólogo, situación que terminó por frenar su vinculación.

Tras realizarse exámenes particulares el 26 de enero en San Salvador, Cabrera optó por no continuar el proceso con Águila y salió del país el 29 de enero rumbo al fútbol asiático, donde ya había militado con Rajasthan United en la I-League de India.