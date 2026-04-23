Lo lamenta El Bolillo: Se cae otro amistoso de El Salvador ante Selección Mundialista

La planificación de la Selección de El Salvador sufre un nuevo giro inesperado. Cuando todo apuntaba a un duelo internacional de alto nivel, finalmente no se logró cerrar el acuerdo con Paraguay, dejando sin efecto un amistoso que estaba prácticamente pactado de palabra y a la espera de oficialización.

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El entorno de la FESFUT trabajó durante días en los últimos detalles, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Este revés se suma a una serie de ajustes en la agenda de la Fecha FIFA de junio, donde la selección ha tenido que replantear su calendario sobre la marcha.

Cambio de planes para La Selecta y El Bolillo

A pesar de la caída del amistoso ante Paraguay, desde la federación hay una certeza clara: el segundo rival que enfrentará El Salvador será una selección mundialista, manteniendo así el objetivo de competir ante equipos de alto nivel competitivo.

El proyecto liderado por el técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez continúa enfocado en observar jugadores y consolidar una base sólida para el nuevo proceso. Estos partidos amistosos son clave para evaluar variantes y medir el rendimiento del equipo ante rivales exigentes.

En medio de estos cambios, también se confirmó otra modificación importante: el duelo que inicialmente se contemplaba ante Marruecos tampoco se concretó. En su lugar, el combinado salvadoreño enfrentará a Qatar, siendo hasta ahora el único amistoso confirmado en la agenda.

Esta serie de ajustes refleja la complejidad de cerrar compromisos internacionales en fechas FIFA, donde factores logísticos, contractuales y deportivos influyen directamente en la planificación de las selecciones.

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Para El Salvador, más allá de los cambios, el enfoque se mantiene intacto: competir, crecer y llegar en mejor forma a sus próximos desafíos. Con Qatar en el horizonte y un segundo rival por confirmar, la Azul y Blanco sigue en búsqueda de consolidar su identidad y elevar su nivel competitivo en el escenario internacional.