Sonríe Bolillo Gómez: joya de El Salvador da el salto en Estados Unidos y estará en la MLS

Bolillo Gómez tendrá el gran desafío de mejorar en 2026 lo hecho en la Selección de El Salvador. Después de no haber cumplido los objetivos y con varias derrotas en tierras salvadoreñas, la afición cuscatleca lo presionará más de la cuenta en este nuevo año.

Pensando en lograr una mejor actuación, el técnico de La Selecta podría convocar por primera vez a un futbolista que ya está entrenando con el primer equipo de San José-Earthquakes de la Major League Soccer.

Alejandro Cano da el salto y se suma a la MLS

Se trata de Alejandro Cano, defensor central que fue parte de la Selección Sub-20. Según la información del canal Universo El Salvador, comenzó los entrenamientos con el plantel profesional del equipo de California.

Con esta noticia tan importante para su carrera, Cano podría hacer su debut profesional si continúa por este camino. En 2025, fue parte de The Town FC, el segundo equipo de San José que milita en la MLS Next Pro, tercera división de Estados Unidos.

El defensor fue capitán en varias oportunidades. Llegó a disputar 30 partidos entre la fase regular y los playoffs, todos estos los jugó como titular. Marcó un gol y aportó dos asistencias según Transfermarkt.

Este salto de Cano significa una noticia importante para El Salvador, ya que La Selecta tiene una escasa presencia en la MLS. Son tres en total incluyendo a Álex Roldán. Los otros dos son Nathan Ordaz y Tomás Romero, quienes son convocados habitualmente. Con Cano, podría haber cuatro en total si hace su debut.