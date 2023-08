Cuando se confirmó que dirigiría la selección de El Salvador, Hugo Pérez pidió que en su cuerpo técnico esté acompañado por su hijo. Actualmente, Gerson Pérez no tiene contrato con la Federación custleca y el DT mostró su descontento.

En entrevista con El Gráfico, el técnico marcó la importancia de que su primogénito continúe en la Selecta y se le renueve su vínculo. Además, planteó que él y sus asistentes se manejan como una sola persona y se quedan o se van todos.

“Gerson en estos momentos no tiene contrato, no sé como está la situación de él. Cuando yo vine la primera vez con la federación anterior y esta mencioné que hay dos personas que no se pueden tocar, el día que yo me vaya todos nos vamos, nadie se queda“, comenzó declarando Hugo Pérez.

Y luego, cerró: “En estos momentos no ha firmado contrato y yo hablé con el director deportivo y le dije que básicamente es importantísimo para este proyecto, trae muchas cosas que no tenemos acá, mucha ayuda que no podemos recibir porque el la tiene en el entorno que está entonces es importante que lo firmen lo antes posible“.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selecta?

El Salvador vs. Guatemala

Jueves 7 de septiembre

Estadio Doroteo Guamuch Flores

El Salvador vs. Trinidad y Tobago