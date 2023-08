La Selección Nacional de El Salvador volverá a la actividad en la próxima fecha FIFA de septiembre, cuando visite a Guatemala y luego reciba a Trinidad y Tobago en el arranque de la Liga de Naciones 2023-24.

Sin embargo, Hugo Pérez podría desistir de disputar partidos amistosos para llegar en mejor forma al torneo de CONCACAF. Únicamente realizará dos microciclos de trabajo con los futbolistas del ámbito local.

“Para hacer un amistoso ahora es muy difícil que acá y afuera te presten a los jugadores. Afuera es imposible, porque es fecha FIFA. Ya lo hablé con el presidente de la FESFUT, si no tenemos el grupo completo mejor no vamos”, le comentó el profesor a Diario El Salvador.

“No quiero volver a pasar lo de Nicaragua, en noviembre de 2022, porque después me culpan a mí de que no tenemos la preparación correcta. En este momento no hay un plan para disputar un partido amistoso”, sentenció Pérez.

“Entiendo que Guatemala hará un amistoso con Honduras y que sus seleccionados entrenarán juntos por diez días. Qué bien por ellos”, añadió el timonel, quien además elogió la evolución de la Azul y Blanco tras la Copa Oro.

Para el saliente microciclo, el DT convocó a mayoría de elementos de la Primera División, quitando a Ronald Cerritos (Fresno Fuego). Aunque ninguno de FAS, Águila y Jocoro debido a que estos equipos disputaron la tercera jornada —los Emplumados jugarán este jueves— de la Copa Centroamericana.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selecta?

El Salvador vs. Guatemala

Jueves 7 de septiembre

Estadio Doroteo Guamuch Flores

El Salvador vs. Trinidad y Tobago