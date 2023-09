La Selección de El Salvador dirigida por Hugo Pérez no pudo ante Trinidad y Tobago dejando pasar una gran oportunidad en la Liga de Naciones Concacaf. Con un resultado de (2-3) en el Estadio Mágico González, los salvadoreños cayeron al borde de la eliminación y las críticas aumentaron. Sin embargo, a pesar de todo el panorama gris, el DT dio respuestas ante la opinión pública.

Los resultados y un rendimiento negativo, son combinaciones que están sentenciando el futuro de Hugo Pérez en la Selección Nacional. Al parecer en esta última derrota ante Trinidad y Tobago, fue la última gota de paciencia que tenían los seguidores de La Selecta. Sin embargo, el DT no se quedó callado y dio la cara ante los medios exponiendo varios puntos de opinión interesantes.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Hugo Pérez?

“Tenemos que tener paciencia. Nuestro fútbol está en la calle, no tenemos absolutamente nada y ustedes que son los responsables de decir la verdad, solo dicen ‘que traigan a otro entrenador’. Ha pasado cuarenta veces. No voy a renunciar. Está bien, si ustedes quieren que yo me vaya o quieren que la Federación me saque, está bien“, aseveró Hugo Pérez.

“Desde el día que llegamos estamos trabajando. Muchos de ustedes (periodistas) jamás han ido a un entreno, jamás han ido a ver que es lo que hacemos. Hablan, hablan y hablan y así ha sido, por cuarenta años, desde 1982. Ustedes tienen que cambiar, aunque yo me vaya y traigan a otro, pero cambien ustedes primero. Ayuden al fútbol”, expuso el profesor Hugo Pérez ante la prensa.

“Yo estoy aquí para ayudar, pero mis jefes son la normalizadora y si ellos dicen que Hugo Pérez tiene que salir, no hay ningún problema. Lo que puedo decir es que ningún jugador hable mal de nosotros. Nosotros les dimos a los jugadores cosas que no tenían, jamás, ni soñando“, finalizó Hugo Pérez.